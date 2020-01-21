К году лишения свободы приговорили этнических казахов, сбежавших из Китая

Их признали виновными в незаконном пересечении границы Казахстана.

Суд Зайсана приговорил двух этнических казахов из Китая к году лишения свободы за незаконное пересечение границы Казахстана, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Зайсанского районного суда.

Сегодня в суде города Зайсан прошло заседание по делу сбежавших из Китая этнических казахов Мурагера Алимулы и Кастера Мусахана. Их обвиняют в незаконном пересечении границы Казахстана. Прокурор попросил суд признать обоих виновными и приговорить мужчин к году лишения свободы без выдворения из Казахстана.

Судья Шынар Оспанова признала Алимулы и Мусахана виновными и приговорила к году лишения свободы без выдворения из Казахстана. Она пояснила, что за вычетом проведенного в СИЗО срока осужденные должны отбыть в заключении еще пять месяцев и 24 дня. Отбывать наказание оба будут в колонии минимальной безопасности.

Отмечается, что обстоятельством смягчающим наказание стало то, что подсудимые добровольно заявили о незаконном пересечении границы, явились с повинной, "активно способствовали раскрытию преступления путем дачи подробных признательных показаний о месте и способе совершения преступления", признали свою вину, раскаялись в содеянном.

Оба подсудимые молоды, ранее не судимы, имеют на иждивении малолетних детей, престарелых родителей. Эти обстоятельства суд признал исключительными смягчающими обстоятельствами и не применил наказание в виде выдворения за пределы Казахстана. Приговор суда не вступил в законную силу и в случае его обжалования законность и обоснованность судебного акта будет проверена апелляционной инстанцией.

В конце октября 2019 года подсудимые обратились к властям Казахстана с просьбой предоставить им статус беженцев. Они заявили, что пересекли границу Казахстана из-за притеснений мусульман в Синьцзяне. После этого их задержали и перевезли в город Зайсан, который находится на границе с Китаем.

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