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Болельщик выложил в сеть поцелуй Роналду с одноклубником

Возможно, этот эпизод забылся, если бы не бдительный болельщик.

Фото : кадр из видео21 января 2020, 17:03

Португальский футболист Криштиану Роналду во время матча 20-го тура чемпионата Италии после того, как оформил дубль в ворота "Пармы" за свой "Ювентус", побежал праздновать вместе со своим одноклубником. Но то, что произошло дальше, разлетелось по всем соцсетям, передает zakon.kz.

Случилось это на 58-й минуте игры. Когда 34-летний Роналду оформил дубль и вывел команду вперед с передачи Дибалы, он обнялся с одноклубником, и на один миг случайно соприкоснулся с ним губами.

Возможно, этот эпизод забылся, если бы не бдительный болельщик, который снял этот момент на видео и не поленился сделать стоп-кадр. Так фотография "поцелуя Роналду" разошлась по миру и стал вирусным.

Добавим, что "Ювентус" выиграл этот матч со счетом 2:1, по прежнему занимая 1 место в чемпионате Италии.


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