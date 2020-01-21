Момент угона автомобиля в Талдыкоргане попал на видео

Полицейский патруль обнаружив преступника, начал преследование.

В Талдыкоргане водитель оставил автомобиль незапертым и со включенным двигателем. В течении минуты его угнали, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.

Момент угона случайно попал в объектив камеры видеонаблюдения, установленного у магазина в мкр Отенай, куда владелец авто забежал за покупками.

Полицейский патруль обнаружив преступника, начал преследование.

- После поступления информации на розыск угнанной машины ориентировали все патрулирующие в этом районе экипажи полиции. В результате автопатруль "Борт-151", в составе офицеров Дамира Амирханова и Марата Макулжанова, обнаружили иномарку в верхней части города и путем преследования задержали. За рулем угнанного Nissan Maxima оказался ранее судимый 26-летний житель Талдыкоргана - сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту угона проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей 200 ч.1 УК РК (Неправомерное завладения автотранспортом). Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

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