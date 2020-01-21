Новый нефтехимический завод появится в Шымкенте до конца 2020 года

Проект своевременен и актуален.

Строительство завода по производству метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) мощностью до 57 тысяч тонн продукции в год начато в специальной экономической зоне "Оңтустiк" города Шымкент, сообщает АО "Банк Развития Казахстана".

Проект реализует ТОО "Шымкентская химическая компания" при финансовой поддержке АО "Банк Развития Казахстана" (БРК, "дочка" Холдинга "Байтерек"). По официальной информации, завершение строительно-монтажных работ завода запланировано на середину текущего года.

Строительство завода обусловлено широким спросом на МТБЭ в Казахстане. К примеру, годовая потребность внутреннего рынка составляет 80 тысяч тонн. При этом на сегодняшний день в стране функционирует лишь одно предприятие по его производству, мощностью 20 тысяч тонн в год. Долгие годы нехватка МТБЭ восполнялась импортом из соседних стран. Так что же такое МТБЭ и где он применяется?

МТБЭ – один из ключевых высокооктановых компонентов, который используют в процессе получения неэтилированных автомобильных бензинов. Другими словами, это своего рода добавка к моторным топливам, применяемая для повышения октанового числа бензинов и способствующая более полному сгоранию топлива. В большинстве случаев главными потребителями МТБЭ являются нефтеперерабатывающие заводы, так как использование таких экологически-чистых присадок позволяют им удовлетворить современные требования к качеству моторных топлив. В частности, на территории Евразийского экономического союза установлены определенные регламенты соответствия международным стандартам Евро-4 и Евро-5.

Шымкентский завод по производству МТБЭ отвечает стратегическим государственным задачам по развитию нефтегазовой отрасли и углублению комплексной переработки углеводородов. Запуск нового завода увеличит долю обрабатывающей промышленности республики, а также позволит выпускать нефтехимические продукты с высокой добавленной стоимостью.

Выпуск таких высококачественных нефтепродуктов внутри Казахстана обеспечит стране энергетическую безопасность. Реализация проекта также позволит закрыть потребности внутреннего рынка в МТБЭ. Уже сейчас представителями завода ведутся переговоры с Шымкентским нефтеперерабатывающим заводом, который, в свою очередь, заинтересован в покупке готовой продукции нового предприятия, - отметил заместитель Председателя Правления БРК Думан Аубакиров.

По его словам, проект полностью соответствует мандату Банка Развития, призванного модернизировать и развивать несырьевой и инфраструктурный сектора экономики Казахстана. Отмечается, что на строительство нового завода БРК выделил займ в размере 9 млрд тенге сроком до 10 лет. При этом полная стоимость проекта составила 13,7 млрд тенге. Таким образом, оставшуюся часть в размере 4,7 млрд тенге вложила ТОО "Шымкентская химическая компания" за счет собственных средств.

Проект своевременен и актуален, более того завод разработан на базе всемирно известной технологии Etherification французской компании AXENS, которая является одним из международных лидеров в производстве МТБЭ. Мы уверены, что наше сотрудничество с БРК окажет плодотворное влияние на нефтехимическую отрасль страны, - поделился Генеральный директор ТОО "Шымкентская химическая компания" Манат Бибасов.

Напомним, БРК не первый год реализует проекты в нефтехимической отрасли. В портфеле организации такие крупные проекты, как модернизация всех трех нефтеперерабатывающих заводов Казахстана. Организация обладает опытом и всеми информационными, техническими ресурсами для анализа подобных предприятий.

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