Ради встреч с больной дочерью пенсионерка живет в нечеловеческих условиях

У Валентины Михайловны совсем отказывают колени, требуется операция, но она готова все терпеть. Лишь бы поближе к своей Наташе.

Старая разбитая избушка, в которой Валентина Смаглюкова с четырьмя кошками живет квартиранткой, идет под снос. Женщина просит пустить ее пожить в любую времянку. Комфорт не нужен – лишь бы крыша над головой. В свою деревню женщина вернуться не может, в городе у нее дочь, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Валентина Михайловна работала в деревне звали киномехаником. Потом заведовала клубом. Ее называли Смуглянкой. Дочь Маша родилась недоношенной. Врачи вернули ребенка к жизни, но работу головного мозга восстановить не смогли. Сейчас ей 30. Мать вынуждена была отдать ее в интернат. Она не умеет даже ложку в руке держать, не разговаривает. Но ее мама постоянно рядом, для того и в город переехала, сняла угол.

- Мне не нужны деньги. Мне маленький уголочек, чтобы было куда дочу привезти. И чтобы не оказаться под этими руинами, - просит Валентина Смаглюкова.

Дочь можно брать на выходные. В интернате у Валентины появилась еще и названная дочь - Ира. К ним двоим и ездит. Чтобы привести гостинец - экономит на всем. Из пенсии на еду остается 15 тысяч, и их делит пополам. Женщина едва ходит на костылях, в ее скудном рационе даже молоко считается деликатесом. Все деньги идут на лекарства, дрова и уголь.

За дом, что продала в деревне в 90-е годы, дали всего 25 тысяч. В городе даже сарай купить на них не смогла.

- Колбасу не беру, фарш - дорогой, не беру, я не могу себе позволить, селедку не могу себе позволить. Молоко я очень люблю, но не получается.

Кошкам, собаке и себе Валентина Смаглюкова варит гречку, макароны и кости. Платит кредит. Это была вторая попытка купить домик на окраине Петропавловска. Но потом сломала руку, отказали ноги, потеряла работу. Деньги разошлись. Когда совсем плохо, садится и поет.

- Сквозь чудные следы, сквозь расстояния, но поверни следы, но поверни следы обратно.

Перед пенсионеркой в очереди на жилье более 4 тысяч малоимущих. А выселиться женщину попросят из дома вот-вот. Его сносят, участок хозяева продают. Предлагали власти Дом престарелых, помочь деньгами. Отказалась.

- Она не хочет благоустроенную квартиру, она сразу обозначила - нет благоустроенной квартире. Так как боится, что малоподвижное состояние приведет к ухудшению. В коммунальной собственности частных домов нет у нас. Помочь ей с частным домом не представляется возможным, - говорит заместитель акима Петропавловска Аскар Хабибулин.

У Валентины Михайловны совсем отказывают колени, требуется операция. Трофические язвы и еще много чего, но она готова жить, и все терпеть. Лишь бы поближе к своей Наташе.

- Это такая боль на сердце. Я боюсь ее потерять, и боюсь, не дай Боже, что со мною, как она, бедная, будет.

В апреле у дочери день рождения. Уже сейчас мать мечтает, что отвезет ей, что приготовит. Это помогает не слышать, как осыпаются стены и трещат балки. И не чувствовать, как уходят собственные годы.

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