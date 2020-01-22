Зоопарк в Шымкенте назвали адом на колесах

Животным не хватает еды и воды.

Скандал разгорается вокруг передвижного контактного зоопарка, остановившегося в Шымкенте. Волонтеры говорят, что таких жутких условий содержания животных не видели давно. Им элементарно не хватает еды и воды, сообщает zakon.kz со ссылкой на ktk.kz.

В Шымкенте гигантская надувная черепаха появилась около месяца назад. Внутри нее и располагается контактный зоопарк. Активисты пришли в ужас, когда увидели, что животные содержатся в тесных клетках, небольшие черепахи – в обычных пластиковых контейнерах для еды. Крокодил вынужден лежать на куске линолеума! Происходящее сняли на видео. Выяснилось, что этот зоопарк находится в опале в России.

Там защитники животных добились, что сразу в нескольких городах зверинец оказался под запретом. Того же намерены требовать и казахстанские волонтеры. Они уже написали заявление в полицию. Владельцы зоопарка не стали комментировать обвинения.

Мы готовы, я не знаю, выкупить, забрать, изъять этих животных и разместить их в нормальные условия для их жизни. Потому что ну это, это просто… Такого я не видела никогда в жизни. Это просто ад, это ад на колесах! - сказала Евгения Колениченко, зоозащитник.

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