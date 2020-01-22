Рейтинг "умных" регионов Казахстана возглавили Нур-Султан и Алматы

В исследовании приняли участие 14 областных центров и 3 города республиканского значения.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК оценило работу по цифровизации, проводимую регионами. В числе лидеров рейтинга оказались города Нур-Султан, Алматы и Уральск, передает zakon.kz.

В исследовании приняли участие 14 областных центров и 3 города республиканского значения. Оценка проводилась на основе эталонного стандарта "умных городов" состоящего из 11 различных направлений и 80 показателей. Касались они цифровых инициатив в здравоохранении, образовании, ЖКХ, транспорте, экологии, социальной сферы и др.

Первое место в рейтинге занял город Нур-Султан, на втором месте оказался Алматы, и замыкает тройку цифровых лидеров страны -Уральск, на последнем месте - Актау.

В частности, при составлении рейтинга обращалось внимание на автоматизацию государственных услуг акиматов, наличие в домах "умных" счетчиков, количество зарегистрированных стартапов, внедрение интеллектуальных транспортных систем, доступность приложений для мониторинга общественного транспорта и т.д.

По словам вице-министра Аблайхана Оспанова, этот рейтинг призван повысить цифровую активность регионов.

- Государственная программа "Цифровой Казахстан" была принята два года назад. За это время в регионах реализовано множество цифровых проектов. Конечно, какие-то акиматы были более активны в этом направлении, какие-то менее. Поэтому для того, чтобы показать общую картину, мы и составили этот рейтинг. Думаю, он станет хорошим стимулом для повышения цифровой активности в регионах, - подчеркнул Оспанов.

Как отметили в министерстве, рейтинг будет составляться ежегодно. С результатами рейтинга за 2019 год можно ознакомиться по ссылке: https://egov.kz/cms/ru/smart-cities.

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