Выдавливанием малого бизнеса считает депутат требования Нацбанка к обменникам

Ранее Нацбанк принял поправки в Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в РК.

Депутат Мажилиса Парламента Меруерт Казбекова считает, что требования Национального банка РК к обменникам, согласно которых уставной капитал обменников должен составлять от 50 млн тенге до 100 млн, а также предусматривающие изменения режима работы и фиксацию личных данных клиентов "направлены против малых предпринимателей, в интересах их более крупных конкурентов и банков", передает корреспондент zakon.kz.

С апреля 2019 года Нацбанком были приняты поправки в Правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в РК, которые предусматривают новые требования к работе обменных пунктов. В частности, поправками повышается минимальный размер уставного капитала обменных пунктов: 100 млн тенге для каждого обменного пункта в Нур-Султане, городах республиканского значения - в прежних правилах - 30 млн тенге, административных центрах областей, городах областного значения - в прежних правилах - 20 млн тенге. И 50 млн тенге для каждого обменного пункта с иным местом нахождения (в прежних правилах - 10 млн тенге), - напомнила Казбекова на пленарном заседании палаты, озвучивая свой депутатский запрос в адрес главы Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадины Абылкасымовой.

При этом мажилисвумен отметила, что в правила также включили несколько дополнительных пунктов, которые определяют режим работы и лимит средств, необходимый для работы обменника.

"Для деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой уполномоченная организация ежедневно обеспечивает наличие на своих банковских счетах или в кассе обменного пункта денег в тенге или иностранной валюте, а также аффинированного золота в слитках (при наличии) в размере не менее 100% от минимального размера уставного капитала", - говорится в пункте 33-1 Правил. Почему именно 100 млн тенге? Откуда взялась эта огромная сумма? Причем не у владельца бизнеса, а непосредственно в самом обменном пункте? Нацбанк объясняет увеличение размера уставного капитала и наличие средств в кассе укрупнением бизнеса и недопущением отказов клиентам по причине небольшого объема наличности в кассе. Вдруг кто-то придет в обменник и захочет купить сразу 300 тысяч долларов - так что ли? – возмутилась депутат.

По ее мнению, такое требование не только выводит из оборота огромные для МСБ средства, но и "ставит под угрозу и сам бизнес, и жизнь его сотрудников".

Ведь тем самым провоцируется рост нападений на обменные пункты, у охранников которых зачастую нет даже травматического оружия. И при этом любой злоумышленник будет иметь в виду, что в каждом обменнике в любом небольшом городе или райцентре всегда должно быть как минимум 50 млн. Многие ли потенциальные преступники устоят перед таким искушением, особенно если учесть, что сегодня калечат и убивают не за 50 миллионов, а за 5 тысяч тенге? – подчеркнула она.

Кроме того, Казбекова обратила внимание, что регулятором были приняты поправки в Правила в части изменения режима работы обменных пунктов и фиксации личных данных клиента.

Сокращение времени работы обменных пунктов создаст определенные трудности для рынка, потому что в вечернее время осуществляется достаточно большое количество операций. Не у всех казахстанцев есть возможности обменять валюту в рабочее время. Многие работающие граждане делают покупки и, при необходимости меняют валюту после работы, то есть в 18:00 или 19:00. И, как правило, это не сотни тысяч, а 100-200 долларов, отложенных до зарплаты. Что касается требований Национального банка к фиксации личных данных клиента, считаем, что данная норма нарушает требование закона «О персональных данных и их защите». Тем более данным законом регламентировано, что особенности сбора, обработки и защиты персональных данных могут регулироваться только законами и актами Президента РК, но ни в коем случае не приказами председателя Нацбанка, - констатировала парламентарий.

На ее взгляд, такие действия направлены против МСБ.

Считаем, что указанные требования направлены против малых предпринимателей, в интересах их более крупных конкурентов и банков. Малый бизнес не может нанять охранное агентство и приставить к каждому кассиру телохранителя. Между тем малый бизнес в данной сфере не только обеспечивает рабочие места, но и предоставляет услуги на более гибких условиях и с более выгодными курсами для клиентов, чем те же банки.

Их искусственное "выдавливание" приведет к образованию серого рынка валют, например, в вечернее и ночное время, и к формированию двойного курса, так сказать, официального и рыночного, как это было до последнего времени в Узбекистане. Почему опыт соседей ничему не учит наших чиновников, неужели им нужно все ошибки повторять самим? - заключила депутат.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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