В Генпрокуратуре прокомментировали дело Бакауова

17 января экс-акима Павлодарской области арестовали на два месяца по обвинению в превышении полномочий.

В кулуарах Мажилиса Парламента заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов рассказал, что дело экс-акима Павлодарской области Булата Бакауова находится "на контроле", передает корреспондент zakon.kz.

Он взят под стражу на два месяца. Дело на контроле у генпрокурора, - сказал он.

При этом Ахметжанов добавил, что "прокуратура действует в рамках Конституции".

Фото: 24.kz

Как сообщалось ранее, 15 января появилась информация о задержании сотрудниками КНБ акима Павлодарской области Булата Бакауова.

Позже появились подробности о том, что заявление на него написал высокопоставленный чиновник области.

Вечером после предполагаемого задержания от имени акима на его странице в Instagram появился пост о проведенном совещании.

16 января акимат Павлодарской области сделал заявление по делу в отношении Бакауова, где сообщалось, что они не могут комментировать следственные действия и сообщения об уголовном деле.

17 января аким Павлодарской области Булат Бакауов был арестован на два месяца по обвинению в превышении полномочий.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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