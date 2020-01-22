Федерация профсоюзов РК сделала заявление по инциденту в "Казахмыс"

В организации призывают СМИ воздержаться от преждевременных комментариев и дождаться завершения объективного расследования.

Федерация профсоюзов Республики Казахстан сделала заявление по трагическому инциденту в ТОО "Корпорация "Казахмыс" в Жезказгане, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу организации.

В связи с многочисленными обращениями представителей средств массовой информации за комментариями о трагическом инциденте, произошедшем в Корпорации "Казахмыс" 21 января, сообщаем, что Федерация профессиональных союзов Республики Казахстан выражает глубокое сожаление о случившейся трагедии. Для нас человеческая жизнь бесценна. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибшего, а также желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы считаем, что любые споры и конфликты должны решаться в рамках правового поля, – говорится в сообщении пресс-службы Федерации профсоюзов РК.

Также представители данной организации призвали средства массовой информации воздержаться от преждевременных комментариев и дождаться завершения объективного расследования.

Вместе с тем, сообщаем, что локальный профсоюз "Кәсіпқорған" является членской организацией Республиканского объединения профсоюзов "Конфедерации труда Казахстана". Ее председатель Машкенов М.Р., – дополнили в пресс-службе Федерации профсоюзов РК.

Ранее появилась информация о нападении на генерального директора завода "Казахмыс" в Жезказгане и директора по развитию предприятия. Их порезали ножом в служебном кабинете.

Чуть позже в ДП Карагандинской области прокомментировали данную информацию, сообщив, что 21 января текущего года в 18:20 в городе Жезказган Карагандинской области в здании ТОО "Корпорация "Казахмыс" в кабинете директора ГОК ТОО "Корпорация "Казахмыс" Минигулова А.М., Тажбенов Т.А. - председатель профсоюза "Кәсіпқорған" ТОО "Корпорация "Казахмыс", в ходе возникшей ссоры нанес ножевое ранение в спину Минигулову А.М. и резанную рану грудной клетки слева Тембаеву С.А. специалисту ТОО "Корпорация "Казахмыс", который пытался предотвратить конфликт. Затем, со слов очевидцев, Тажбенов нанес сам себе ножевое ранение в грудную клетку и скончался на месте происшествия. Амангельды Минигулов и Сабыржан Тембаев госпитализированы.

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