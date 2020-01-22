Дороги закрывают в Казахстане

Следите за изменениями погоды, метеорологическими сводками, смс-оповещением.

В пяти областях Казахстана из-за погодных условий перекрыты дороги, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

​В Акмолинской области из-за низовой метели и плохой видимости закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках автодорог республиканского значения <Екатеринбург-Алматы> (856-917 км, с.Жаксы-граница СКО) и <Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты> (16-205 км, г.Нур-Султан-граница Павлодарской области).

В Павлодарской области из-за метели и плохой видимости закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения <Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты>

(200-240 км, п.Шидерты-граница Акмолинской области).

В Северо-Казахстанской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения <Екатеринбург-Алматы> (835-856 км, с.Чистополье-граница Акмолинской

области).

В Восточно-Казахстанской области из-за выпадения снега, метели и ограничения видимости введено ограничение для движения грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на участке автодороги

республиканского значения <Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ> (15-105 км, п.Белоусовка-с.Секисовка) и <Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ> (15-123 км, п.Глубокое-граница РФ).

В Актюбинской области из-за выпадения снега, метели и нулевой видимости закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках автодорог республиканского значения <Актобе-Орск> (39-135 км, п.Ш.Калдаякова-граница РФ) и <Актобе-Атырау-Астрахань> (46-330 км, г.Алга-граница Атырауской области).

В связи с ухудшением видимости и возможными гололедными явлениями на дорогах, корректировать маршруты движения или вовсе отказаться от дальних поездок. Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, звоните на единый номер службыспасения "112", - отметили в пресс-службе.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!