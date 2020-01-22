Сколько оралманов прибыли в Казахстан

С 1991 года по 1 января 2020 года на историческую родину вернулись и получили статус оралмана 313 256 семей или 1 057 280 этнических казахов.

В 2019 году на историческую родину вернулись и получили статус оралмана 17 661 этнический казах или 9 993 семьи. Такие данные привели в Министерстве труда и социальной защиты населения, передает zakon.kz.

Большинство оралманов прибыли из Китая - 41,5% (7 326 человек), Узбекистана - 40,1% (7 074 человека), Туркменистана - 6,5% (1 152 человека), Монголии - 6,2% (1 095 человек), России - 1,8% (313 человек), 3,9% (701 человек) - из других стран.

Наибольшее количество оралманов расселились в Алматинской - 38%, Мангистауской - 14% областях, в городах Шымкент - 7% и Нур-Султан - 6%.

Из общего количества прибывших оралманов лица трудоспособного возраста составляют 62,7% (11 082 человека), моложе трудоспособного - 30,7% (5 420 человек), пенсионеры - 6,6% (1 159 человек).

Из числа оралманов трудоспособного возраста по уровню образования 13,6% имеют высшее образование, 25,2% - среднее специальное образование, 46,7% - общее среднее образование, 14,5% не имеют образования.

На 2019 год Правительством РК была утверждена региональная квота приема оралманов в количестве 2 031 человек, которая была распределена следующим образом: по Костанайской - 815, Павлодарской - 550, Акмолинской - 306 человек, Восточно-Казахстанской - 250, Северо-Казахстанской области - 110 человек.

Лицам, включенным в региональную квоту приема оралманов, оказана поддержка в рамках реализации Госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек», в виде предоставления субсидий: на переезд - единовременная выплата каждому члену семьи по 35 МРП (84,2 тыс. тенге); для покрытия расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг, которые выплачиваются ежемесячно в течение 12 месяцев от 15 до 30 МРП (от 36,1 до 72,2 тыс. тенге) на семью.

С 1991 года по 1 января 2020 года на историческую родину вернулись и получили статус оралмана 313 256 семей или 1 057 280 этнических казахов.

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