ЧП в "Казахмысе". Что могло толкнуть профсоюзника на отчаянный поступок

О покончившем с собой профсоюзном лидере предприятия Тажбенове коллеги говорят, как о спокойном человеке.

Нападение с ножом в офисе горно-обогатительной корпорации "Казахмыс". Руководитель профсоюза ранил гендиректора и работника компании. ЧП произошло в Жезгазгане, прямо в кабинете у топ-менеджера. Напавший там же свел счеты с жизнью. Делом занялись в полиции и в Генпрокуратуре, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Казалось, был обычный вечер в офисе "Казахмыса". В кабинет генерального директора предприятия Амангельды Минигулова зашел председатель профсоюза "Кәсіп қорған" Тогызбай Тажбенов. Но, вероятно, что-то пошло не так, они начали выяснять отношения. Дело закончилось скандалом.

В ходе возникшей ссоры нанес ножевое ранение в спину Минигулову и резаную рану грудной клетки слева Тембаеву, специалисту корпорации "Казахмыс", который пытался предотвратить конфликт. Затем, со слов очевидцев, нанес сам себе ножевое ранение в грудную клетку слева, и скончался на месте происшествия, - сказал официальный представитель ДП Карагандинской области Жанатай Сембеков.

52-летнего топ-менеджера Амангельды Минигулова и его коллегу Сабыржана Тембаева госпитализировали. По неофициальным данным, главе "Казахмыса" понадобилась операция, коллеге повезло чуть больше, и его собираются выписывать.

О покончившем с собой профсоюзном лидере предприятия Тажбенове коллеги говорят, как о спокойном человеке, который мог найти точки соприкосновения с кем угодно. Примерный муж и отец. До этого он возглавлял подразделение по социальным вопросам корпорации "Казахмыс", был действующим депутатом маслихата города Жезказган.

В кресле руководителя профсоюза пробыл чуть больше года. По мнению коллег, за это время он не смог набраться нужного опыта в этой сфере, и именно это могло привести к серьезным разногласиям с сотрудниками, которые могли пожаловаться руководству предприятия.

Начали возникать локальные конфликты, споры на местах, связанные с тем, что Тогызбай Саматович стал принимать решения единолично по штатному расписанию, по кадровым вопросам. Или решать вопросы по членству организаций в составе конфедерации отраслевого профсоюза волевыми методами, - сказал генеральный секретарь республиканского объединения профсоюзов "Казахстанская конфедерация труда" Мурат Машкенов.

У нас система неправильно работает, не должен работодатель вмешиваться в деятельность профсоюза, в "Казахмысе" сейчас сами генеральные директора назначают и увольняют председателя профсоюза, не захотел Тажбенов уходить с должности, - сказал председатель независимого профсоюза Берик Жагипаров.

"Кәсіп Қорған" - это членская организация. В ее составе числится около 60 тысяч сотрудников корпорации "Казахмыс".

Федерация профессиональных союзов Республики Казахстан выражает глубокое сожаление о случившейся трагедии. Для нас человеческая жизнь бесценна. Мы выражаем соболезнования родным и близким погибшего, а также желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, - говорится в официальном сообщении Федерации профсоюзов РК.

В самой компании "Казахмыс" ЧП пока никак не прокомментировали. Полицейские начали расследование. Генпрокуратура завела уголовное дело по факту покушения на убийство.

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