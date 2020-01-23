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В Алматы произошло смертельное ДТП

Водитель и пассажир скончались на месте.

Фото : Zakon.kz23 января 2020, 07:55

В Алматы около 3:30 по проспекту Райымбека, не доезжая развязки с улицей Розыбакиева произошло ДТП, сообщает zakon.kz.

Водитель автомобиля Lada Granta, не справившись с управлением, вылетел с дороги на разделительную аллею. В результате чего, снес два дерева и врезался в бетонное ограждение развязки. После столкновения с ограждением автомобиль ударился о мачту дорожного освещения.

Водитель и пассажир скончались на месте. Спасатели извлекали зажатые тела из груды металла.

Так же было обнаружено, что на переднем бампере отсутствовал номерной знак. Обстоятельства выясняются дорожной полицией.

Данный участок дороги контролируется аппаратно-программным комплексом "Сергек".


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