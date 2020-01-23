Руководители театра в Нур-Султане украли 400 млн тенге

По версии следствия, подозреваемые в хищении подписали фиктивные акты выполненных работ для хищения средств для проведения ремонта и реставрации.

Фото : azh.kz

Проводится досудебное расследование в отношении руководства театра имени М.Горького в Нур-Султане, сообщил на брифинге старший следователь 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz. - Антикоррупционной службой Нур-Султана проводится досудебное расследование в отношении директора ГККП "Государственный академический русский театр им. М.Горького" и других лиц по подозрению в хищении. Они подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на ремонт и реставрационные работы здания театра путем подписания фиктивных актов выполненных работ, — сообщил Бигайдаров. По его словам, на данный момент продолжаются досудебные расследования. Порядка 400 млн тенге были перечислены, акты подписаны, то есть якобы работы должны были быть приняты. Театр должен был быть уже готов к эксплуатации. Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет вынесено судом, — добавил следователь Агентства. Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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