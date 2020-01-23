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Алматинцев напугала черная сумка на авторынке

Оказалось, что в сумке были простые строительные инструменты.

Фото : Скриншот видео23 января 2020, 18:01

В Алматы на территории автомобильного рынка в четверг мужчина оставил сумку, чем весьма озадачил горожан, передает zakon.kz.

На видео отчетливо прослеживается, что мужчина, оставив черную сумку на скамейке, отходит немного в сторону и начинает курить. Молодой человек уходит, а оставленный саквояж наводит панику.

После чего на место прибывают саперы. Собака обнюхала сумку, а сапер просмотрел сумку, прикрывшись щитом.

По информации департамента города Алматы, в сумке были простые строительные инструменты.

Данная территория была оцеплена. Продавцов и посетителей эвакуировали. Саперы проверили. Информация не подтвердилась, - отметили в пресс-службе ведомства.


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