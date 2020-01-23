Более тысячи мероприятий пройдут в Акмолинской области, посвященные празднованию 175-летию Абая

Старт мероприятиям в регионе начнется с литературно-познавательного проекта "Абай даналығы сал-серілер мекенінде" на родине Абая - Биржан сала.

Сегодня, 23 января в Кокшетау прошел брифинг, посвященный реализации Плана мероприятий 175-летнему юбилею Абая, сообщает zakon.kz со ссылкой на управление внутренней политики области.

Во вступительном слове заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова, отметив масштабность личности великого мыслителя, философа, поэта Великой Степи, значимость творчества выдающегося мыслителя казахского народа, проинформировала о предстоящих мероприятиях.

- Буквально на днях в столице прошло торжественное открытие, знаменующее собой старт мероприятий, посвященных Году Абая. У нас в области подготовка к этой дате началась еще в прошлом году. Составлен и утвержден областной план мероприятий, в котором кроме государственных органов, его подразделений активное участие примет и широкая общественность, - подчеркнула Айна Мусралимова.

По информации исполняющего обязанности руководителя управления культуры, архивов и документации Гульмиры Бекназаровой в области запланировано проведение порядка тысячи мероприятии.

Старт мероприятиям в регионе начнется с литературно-познавательного проекта "Абай даналығы сал-серілер мекенінде" на родине одного из знаменитых поэтов эпохи Абая - Биржан сала. Также в ближайшие дни января в областном центре состоится праздничный концерт "Жүрегімнің түбіне терең бойла" с участием студенческой хоровой капеллы "Жастар" КазНУИ (г.Нур-Султан), солистами и оркестром казахских народных инструментов им. К.Кумисбекова.

В ходе брифинга заместитель руководителя управления образования Ботагоз Дюсенова рассказала о внесении предложения о переименовании областной специализированной школы-интернат для одаренных детей №3 именем Абая и изменением направления школы с естествознания на гуманитарное.

Проректор КГУ им. Ш. Уалиханова Айгуль Жакупова рассказала, что в ближайших планах ВУЗа проведение обмена опытом с университетами Беларуси и Азербайджана, в которых открыты центры Абая.

- На сегодня с этими университетами налажено тесное сотрудничество. Ведутся переговоры с Московским лингвистическим университетом. Цель нашего круиза – популяризация празднования юбилея Абая за рубежом, - отметила Айгуль Жакупова.

Знаковыми мероприятиями Года Абая станет проведение республиканского айтыса акынов "Ұлы Абай – нар тұлға", международных научно-практических конференций с приглашением ведущих абаеведов, концерт-лекция заслуженного артиста Республики Казахстан Кенжегали Мыржакбая, праздники улиц Абая в формате Open air, фестивали, мушайра, айтысы, конкурсы и абаевские чтения, областной фестиваль исполнителей песен Абая, литературно-музыкальные вечера и многое другое.

К слову, в области имя великого поэта носят три аула, один аульный округ, 140 улиц и три школы.

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