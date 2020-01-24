В Tinder появится кнопка вызова полиции

В учетных записях пользователей будет указано, что они применяют эти функции.

Американская компания Match Group, которой принадлежит мобильное приложение Tinder для романтических знакомств, намерена дополнить его новой функцией, позволяющей оповещать полицию об опасных ситуациях на свиданиях, сообщает ТАСС.

Как следует из документа, Match Group намерена представить серию обновлений, предназначенных для обеспечения безопасности пользователей. Для этого она частично интегрирует в Tinder приложение Noonlight, которое позволяет человеку оповещать полицейских о том, где он находится, и вызывать их в случае опасности.

В числе новых функций - возможность верификации фотографий в учетных записях, чтобы избежать ситуаций, когда люди выдают себя за других. Кроме того, пользователи смогут с помощью Noonlight фиксировать информацию о том, где пройдет предстоящее свидание, а также с кем именно они намерены встретиться. В случае некой экстренной ситуации они смогут "легко и незаметно" оповестить полицию.

Представители Tinder сообщили журналистам газеты The Wall Street Journal, что в учетных записях пользователей будет указано, что они применяют эти функции. В компании полагают, что это станет своего рода "сдерживающим фактором", который поможет предотвратить нежелательные ситуации. Как отмечает издание, для пользователей в США функции будут доступны в конце января. В последующие месяцы их представят жителям других стран.

В публикации The Wall Street Journal сообщается, что Match Group приобретет долю в Noonlight. Приложение Tinder было впервые представлено в 2012 году. Согласно последним данным, оно доступно в 190 странах, в том числе в России. Приложение ранее скачивали не менее 340 млн раз, им пользуются около 5,7 млн человек.

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