Расширенное заседание правительства РК. Прямая трансляция

С докладами выступают министры и акимы.

24 января в Үкімет үйі под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева пройдет расширенное заседание правительства. Zakon.kz предлагает вниманию читателей текстовую онлайн трансляцию заседания, в которой будут отражены основные и самые важные моменты.

11.24 Выступает аким ВКО Даниал Ахметов.

11.23 Кульгинов: В этом году в рамках 175-летия Абая запланированы 150 мероприятий, юбилей аль-Фараби - около 50 мероприятий. Дворцу школьников присвоено имя аль-Фараби. В столице построят центр "Абай алемы". Место выделено, строительство начнется в первом полугодии.

11.21 Кульгинов: Обустроено около 160 дворов. В этом году обустроят столько же. Утвержден единый дизайн городских улиц.

11.20 Кульгинов: Также начата работа по ОСМС. По железнодорожной больнице. По вашему поручению выделены деньги. Клиническое отделение стационара, где было аварийное здание, там людей нет, начат ремонт. Строительство запланировано, земельный участок выделен.

По газификации. Все процедурные вопросы решены. Работаем по графику. По переводу на газ ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 объявлены конкурсы и весной планируем начать. По ТЭЦ-3 совместно с Минэнерго ведется работа по ТЭО.

По дорогам. Всего планируется отремонтировать 100 дорог по городу. Начнется строительство также нового моста по проспекту Тауелсыздык через реку Есиль. Это значительно разгрузит транспортную загруженность города.

11.17 Кульгинов: В 14 школах количество детей намного выше стандартов. Для решения этих вопросов в 2019 году построено 6 школ на 6 тысяч мест. В текущем году планируется закончить строительство 12 школ на 10 тысяч мест и приступить к строительству объектов на 10 тысяч мест. Рассматривается вопрос строительства школ за счет средств частных инвесторов.

11.15 Кульгинов: Производство и промышленная продукция выросли на 12%, реальный доход населения увеличен на 9,3%. По строительству индекс физического объема увеличен на 8%. По вашему поручению, данному в акимате, решен ряд вопросов. По дольщикам. По всем, по каждому, принят план и благодаря внесенным поправкам в "Нурлы жер" расширены возможности использования госсредств. В результате строительство 10 домов завершили, в текущем году работа будет продолжена.

11.13 Выступает аким Нур-Султана Алтай Кульгинов

11.11 Токаев: Проводится активная работа, это видно. У меня вопрос: как обстоят дела с зарплатой иностранцев и казахстанцев? Нельзя допускать неравенство. Какая работа ведется?

Сапарбаев: Выявлены нарушения совместно с Генпрокуратурой. Выдворены более 500 иностранных граждан, по сравнению с прошлым годом уменьшено количество квот на 40%, до 29 тысяч. Мы подготовили документы по внесению изменений в акты, внесли в мажилис. Работаем с предприятиями, которые привлекают иностранную рабочую силу. Одно из условий – обучение казахстанцев.

11.10 Сапарбаев: Мы выслушали вопросы населения. Большинство вопросов касаются занятости, образования, культуры, спорта. Оказать содействие в развитие объектов спорта. Ваши поручения (прим.: Президента) касательно соцсферы будут выполнены в срок.

11.08 Сапарбаев: Наша задача на 2020 год – обеспечение детей. Охватить детсадами детей до 6 лет, уменьшить количество аварийных школ. Мы построим 800 школ совместно с НИШ. Мы сейчас принимаем меры по разрыву качества образования между городом и селом.

Будут усилены меры по защите прав детей, внедрен индекс детей по мониторингу их состояния. Закрыто три университета, по шести сейчас дела рассматриваются в судах.

11.03 Сапарбаев: Продолжительность жизни будет увеличена до 75 лет. А оснащение медтехникой до 75%. Планируем снизить в два раза дополнительные затраты из кармана на медуслуги. Диагностическая помощь вырастет в пять раз.

11.02 Сапарбаев: Соцпомощь не будет оказываться семьям, если члены их семей будут отказываться от работы. Прошу поручить акимам усилить индивидуальную работу с каждым гражданином.

11.00 Сапарбаев: Создано 424 новых рабочих места, 58 тысяч граждан получили льготные кредиты и гос гранты. Безработица по сравнению с 2018-м годом снизилась на 0,1%.

10.57 С докладом выступает вице- премьер-министр Бердибек Сапарбаев.

10.55 Досаев: Только в 2019 году объем безналичных платежей населения увеличился в более чем 2 раза. Ежедневно населением совершается свыше 4 млн безналичных транзакций на сумму 37 млрд тенге. Однако, соответствующего фискального эффекта для бюджета от такого роста пока не наблюдается.

10.53 Досаев: Для улучшения условий по привлечению инвестиционного капитала Нацбанк совместно с Агентством по финрегулированию активизирует работу по развитию рынка производных финансовых инструментов. Справочно. На 2020 год Министерство финансов планирует выпуск облигаций сроком от 2 до 10 лет в объеме только 435 млрд тенге и 1234 млрд тенге – сроком свыше 10 и до 20 лет.

10.52 Досаев: В области валютной политики Нацбанк сохранит режим свободно плавающего обменного курса.

10.51 Досаев: Депозиты в национальной валюте увеличились на 13,1% до 10,8 трлн тенге, в иностранной валюте снизились на 8,7% до 8,2 трлн тенге. Долларизация депозитов снизилась до 43,1% в декабре 2019 г. по сравнению с 48,4% в декабре 2018 года.

10.50 Досаев: По итогам 2019 года инфляция составила 5,4% (в 2018 году – 5,3%), что соответствует целевому коридору 4-6%.

Подорожали в 2019 году продовольственные товары - на 9,6%, преимущественно, за счет хлебобулочных изделий и круп - на 16,1%, а также мяса и мясопродуктов - на 13,2%. Рост цен на непродовольственные товары и на платные услуги был умеренным.

10.49 Выступает глава Нацбанка Ерболат Досаев. Он расскажет о денежно-кредитной политике.

10.35 Токаев: В прошлом году удалось достичь хороших показателей — экономический рост составил 4,5 %.

10.30 Мамин: В 10 регионах допущено превышение среднереспубликанского уровня цен (10,4%) на социально-значимые продовольственные товары.

10.28 Мамин: По итогам 2019 года по семи показателям в 8 регионах - Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Алматинской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях, а также Алматы - обеспечены опережающие темпы роста по основным показателям социально-экономического развития.

5 регионов продемонстрировали отставание по большинству показателей. Это Костанайская, Мангистауская и Павлодарская области, города Шымкент и Нур-Султан.

10.26 Заседание началось. Касым-Жомарт Токаев зашел в зал. Он предоставил слово премьер-министру РК Аскару Мамину.

Старт заседания намечен на 10.30.

Журналисты были на месте уже в 8 утра. Их привезли на трех автобусах. Представители СМИ находятся в отдельном зале.

Сообщается, что прибыли все министры, глава Нацбанка, акимы и их помощники.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!