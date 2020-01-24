Нацбанк сохранит режим свободно плавающего курса

Нацбанк, со своей стороны, продолжит предоставление поддержки в необходимом объеме.

В области валютной политики Нацбанк сохранит режим свободно плавающего обменного курса. Об этом заявил глава Нацбанка Ерболат Досаев на расширенном заседании правительства, сообщает zakon.kz.

В соответствии с поручением Президента для повышения прозрачности и доверия к проводимой политике в 2020 году Нацбанк на регулярной основе будет публиковать объемы выделенных трансфертов и проведенных конвертаций активов из Национального фонда на валютном рынке.

Для решения вопроса дисбаланса на валютном рынке важным является успешная совместная работа Правительства, местных исполнительных органов, НПП "Атамекен" по дальнейшей диверсификации экспорта и импортозамещению с учетом итогов и темпов освоения в 2019 году. Необходимо усилить работу по реализации программ "экономики простых вещей" и "7-20-25", инициированных Елбасы, - сказал Досаев.

Нацбанк, со своей стороны, продолжит предоставление поддержки в необходимом объеме.

Продолжение получит активное взаимодействие с Министерством финансов по качественному развитию рынка государственных ценных бумаг, повышению его ликвидности, включению казахстанских государственных ценных бумаг в международные индексы развивающихся стран, что повысит спрос на них со стороны внешних инвесторов. Нацбанк обеспечит выпуск краткосрочных нот сроком до 1 года, а Министерство финансов – предложение средне- и долгосрочных облигаций. Это позволит сформировать объективную кривую доходности, которая служит ориентиром по процентным ставкам. Министерству финансов предлагается увеличить долю облигаций сроком от 2 до 5 лет для широкого привлечения портфельных инвесторов, - сказал он.

Для улучшения условий по привлечению инвестиционного капитала Нацбанк совместно с Агентством по финрегулированию активизирует работу по развитию рынка производных финансовых инструментов.

На 2020 год Министерство финансов планирует выпуск облигаций сроком от 2 до 10 лет в объеме только 435 млрд тенге и 1234 млрд тенге – сроком свыше 10 и до 20 лет.

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