Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

"Банк Хоум Кредит" одержал победу в номинации The Best Bank For CSR 2019

С 2014 года более 374 000 человек по стране смогли на безвозмездной основе получить от банка практические знания по финансовой грамотности.

Фото : "Банк Хоум Кредит"24 января 2020, 14:00

Азиатское подразделение авторитетного британского делового журнала Euromoney подвело итоги ежегодной международной премии Asiamoney Best Bank Awards.

В номинации The Best Bank For CSR 2019 (лучшие в корпоративной социальной ответственности) в Казахстане победу одержал "Банк Хоум Кредит", одним из социальных направлений которого является развитие финансовой грамотности среди населения страны.

С 2014 года и по настоящее время более 374 000 человек по всей республике смогли на безвозмездной основе получить от банка практические знания по финансовой грамотности. В рамках популяризации финансовой грамотности было организовано более 200 обучающих мероприятий, 370 статей, 230 обучающих семинаров, 40 000 обучающих книг для детей, различные проекты на ТВ и радио, открытые встречи со СМИ и запуск собственного проекта под названием Finclass – онлайн платформа с советами по финансовой грамотности и не только.

Стратегическим направлением холдинга "Home Credit N.V." является ответственное и безопасное кредитование. Развивая финансовую грамотность среди населения в странах своего присутствия, мы способствуем улучшению не только бизнеса организации, но и экономики стран в целом. Награда от Euromoney является признанием наших достижений на международном уровне, - прокомментировал победу руководитель службы по связям с общественностью ДБ АО "Банк Хоум Кредит" Адильбек Махмед.

Бизнес издание Euromoney выпускается с 1969 года. Помимо исследований азиатских рынков, Euromoney также работает в странах Латинской Америки, Африки и Европы.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты