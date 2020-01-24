"Банк Хоум Кредит" одержал победу в номинации The Best Bank For CSR 2019

С 2014 года более 374 000 человек по стране смогли на безвозмездной основе получить от банка практические знания по финансовой грамотности.

Азиатское подразделение авторитетного британского делового журнала Euromoney подвело итоги ежегодной международной премии Asiamoney Best Bank Awards.

В номинации The Best Bank For CSR 2019 (лучшие в корпоративной социальной ответственности) в Казахстане победу одержал "Банк Хоум Кредит", одним из социальных направлений которого является развитие финансовой грамотности среди населения страны.

С 2014 года и по настоящее время более 374 000 человек по всей республике смогли на безвозмездной основе получить от банка практические знания по финансовой грамотности. В рамках популяризации финансовой грамотности было организовано более 200 обучающих мероприятий, 370 статей, 230 обучающих семинаров, 40 000 обучающих книг для детей, различные проекты на ТВ и радио, открытые встречи со СМИ и запуск собственного проекта под названием Finclass – онлайн платформа с советами по финансовой грамотности и не только.





Стратегическим направлением холдинга "Home Credit N.V." является ответственное и безопасное кредитование. Развивая финансовую грамотность среди населения в странах своего присутствия, мы способствуем улучшению не только бизнеса организации, но и экономики стран в целом. Награда от Euromoney является признанием наших достижений на международном уровне, - прокомментировал победу руководитель службы по связям с общественностью ДБ АО "Банк Хоум Кредит" Адильбек Махмед.

Бизнес издание Euromoney выпускается с 1969 года. Помимо исследований азиатских рынков, Euromoney также работает в странах Латинской Америки, Африки и Европы.

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