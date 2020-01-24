Чиновникам объявили мораторий на приобретение дорогих авто и мебели
Глава государства напомнил, что мероприятия должны приносить практическую пользу.
Фото : 24.kz24 января 2020, 12:35
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил мораторий на покупку дорогих авто и мебели, передает корреспондент zakon.kz.
Следует определить расходы, которые можно безболезненно отложить. Предлагаю в качестве первой меры объявить долгосрочный мораторий по приобретению дорогого транспорта и мебели, на проведение различных форумов, семинаров и конференций, — сказал на расширенном заседании правительства Токаев.
По его словам, мероприятия в Казахстане должны носить практическую и идеологическую пользу, а все расходы должны быть обоснованными и оправданными.
Я поручал сократить бюджетные расходы на имиджевые мероприятия. Правительство оптимизировало расходы на 30 млрд тенге. Будем считать,что это только первый шаг в решении вопроса. Такую же работу по исключению непродуктивных расходов следует провести и в квазигоссекторе. Поручаю правительству доложить о результатах работы в срок до 1 мая этого года, — заключил глава государства.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5004146-8b44b5f8ed559447b5d2f909fdfe6dfd
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...