Токаев владельцам иностранных авто: Поставьте на учет, либо вывезите из страны

Регистрация на эти автомобили будет действовать до 1 марта 2021 года.

Казахстанцы, купившие автомобили в странах ЕАЭС, должны будут зарегистрировать свои авто в МВД РК , заплатить таможенную пошлину и утилизационный сбор до 1 марта 2021 года. Об этом на расширенном заседании правительства сказал президент Казахстана Касым-Жомар Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

- Мы видим проблемы с автомобилями, ввезенными из стран ЕАЭС, которые своевременно не поставлены на регистрационный учет. Наши граждане приобретают машины в Кыргызстане и России по доверенности, фактически являясь владельцами. Они эксплуатируют их в Казахстане без постановки не учет. В Армении наши граждане нарушают законодательство Казахстана, покупают машины и оформляют там техпаспорта. Большинство ввезенных таких автомобилей не ставятся на учет. Таких транспортных средств десятки тысяч, - сказал Президент.

Он поручил Генеральной прокуратуре дать правовую оценку сложившейся ситуации. А правительству для разрешения данной проблемы в месячный срок и в разовом порядке обеспечить временную регистрацию автомобилей, ввезенных на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана из стран ЕАЭС для личного пользования.

- Регистрация на эти автомобили будет действовать до 1 марта 2021 года. Такие автомобили должны соответствовать требованиям технического регламента, при этом граждане должны уплатить регистрационный сбор и госпошлину. Временная регистрация должна осуществляться без права отчуждения и передачу в пользование и распоряжение другим лицам. До 1 марта 2021 года автовладельцы должны оплатить таможенные пошлины и утилизационный сбор с постановкой автомобилей на постоянный учет. Либо увезти его из страны, либо осуществить иное не запрещенное законодательством действие, - сообщил Токаев.

Кроме того, он поручил правительству принять меры по ограничению дальнейшего ввоза и эксплуатации автомобилей с нарушением законодательства страны.

- Впредь нам нужно исходить, прежде всего, из интересов Казахстана, отдавая приоритет нашим законам, и не позволяя их нарушать. Другими словами, все соглашения, которые будут подписываться впредь в рамках ЕАЭС, должны в полной мере учитывать национальные интересы Казахстана, - заключил глава государства.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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