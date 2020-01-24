Президент намерен весной освободить от должностей тех, кто не справится с задачами

Глава государства отметил, что практика выговоров не эффективна для достижения поставленных результатов.

Членам правительства и акимам даю возможность исправить имеющиеся недостатки, так как весной мы вернемся к обсуждению проблемных вопросов, сказал на расширенном заседании правительства Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Сегодня, как вы видите, я не объявляю выговоры за неисполнение на должном уровне моих поручений. Однако недостатков хватает. Можно было бы принять строгие меры, — сказал Токаев.

В целом, по его словам, объявление выговоров неэффективная практика в достижении хороших результатов.

Это мой принцип. Поэтому членам правительства и акимам даю возможность исправить недостатки. Поэтому поручения, которые были даны сегодня на заседании, необходимо выполнить с большой ответственностью. Весной мы вернемся к этому вопросу, примем конкретные меры по освобождению от должностей лиц, которые по разным причинам не смогли на должном уровне осуществить возложенные на них задачи, — отметил глава государства.

Он напомнил, что предстоят масштабные задачи, а именно поиск новых путей развития экономики, повышения доли благосостояния народа, полноценное использование потенциала государства.

Все это мы должны исполнить системно, со знанием своей ответственности перед народом. Правительство, возглавляемое Аскаром Маминым, работает с полным пониманием важности задач , стоящих перед страной. Желаем успешной работы, — заключил Президент Казахстана.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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