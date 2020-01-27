В столице рекомендовали сократить рабочий день

ДЧС настоятельно рекомендует, отменить занятия для студентов вузов.

В Нур-Султане приняты меры в связи с резким ухудшением погоды, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Нур-Султана.

В связи с резким ухудшением погоды в столице ДЧС г. Нур-Султана настоятельно рекомендуют: - Отменить занятия для студентов вузов

- Работодателям сократить и пересмотреть график работы на 27.01.2020г, - говорится в сообщении.

Кроме этого, лучше воздержаться от выездов за город, отдать предпочтение общественному транспорту.

Воздержаться от посещения дошкольных организаций. При этом детсады работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось об отмене занятий для учащихся 1 и 2 смены с 0-12 классы.

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