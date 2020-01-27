Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В столице рекомендовали сократить рабочий день

ДЧС настоятельно рекомендует, отменить занятия для студентов вузов.

Фото : medspecial27 января 2020, 06:35

В Нур-Султане приняты меры в связи с резким ухудшением погоды, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Нур-Султана.

В связи с резким ухудшением погоды в столице ДЧС г. Нур-Султана настоятельно рекомендуют:

- Отменить занятия для студентов вузов
- Работодателям сократить и пересмотреть график работы на 27.01.2020г, - говорится в сообщении.

Кроме этого, лучше воздержаться от выездов за город, отдать предпочтение общественному транспорту.

Воздержаться от посещения дошкольных организаций. При этом детсады работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось об отмене занятий для учащихся 1 и 2 смены с 0-12 классы.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты