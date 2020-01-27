Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Контрафактные сигареты на 5,5 млн тенге пытались продать в Алматы

Проводится досудебное расследование.

Фото : пресс-служба27 января 2020, 10:34

Крупную партию контрафактных сигарет выявили в Алматы, передает zakon.kz.

10 января 2020 года Департаментом экономических расследований по Алматы был пресечен факт значительных объемов оптовой продажи табачных изделий без учетно-контрольных марок. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Алматы был задержан гр. С. в момент получения денежных средств в сумме свыше 5,5 млн тенге за реализацию неучтенной табачной продукции марки "Milano" в количестве 49 коробок (24 500 пачек сигарет), - говорится в сообщении пресс-службы департамента.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 214 ч. 1 УК РК (Незаконное предпринимательство).


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты