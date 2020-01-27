Контрафактные сигареты на 5,5 млн тенге пытались продать в Алматы

Проводится досудебное расследование.

Крупную партию контрафактных сигарет выявили в Алматы, передает zakon.kz.

10 января 2020 года Департаментом экономических расследований по Алматы был пресечен факт значительных объемов оптовой продажи табачных изделий без учетно-контрольных марок. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Алматы был задержан гр. С. в момент получения денежных средств в сумме свыше 5,5 млн тенге за реализацию неучтенной табачной продукции марки "Milano" в количестве 49 коробок (24 500 пачек сигарет), - говорится в сообщении пресс-службы департамента.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 214 ч. 1 УК РК (Незаконное предпринимательство).

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