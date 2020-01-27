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Более 80 тонн опасных российских бананов пытались завезти в Казахстан

Грузы возвращены в Российскую Федерацию, при этом виновные лица привлечены к административной ответственности.

Фото : мсх27 января 2020, 10:43

Госинспекторы МСХ "завернули" 81 тонну потенциально опасных российских бананов, передает zakon.kz.

Из соседнего государства в страну пытались ввезти 81 тонну бананов, более 37 тонн картофеля, 20 тонн моркови без фитосанитарного сертификата, а также 3 тонны семян пшеницы без маркировки, - сообщили в МСХ.

Как отмечается, в соответствии с требованиями законодательства в области карантина растений ввоз этой продукции на территорию РК был запрещен. Грузы возвращены в Российскую Федерацию, при этом виновные лица привлечены к административной ответственности.

По данным ведомства, в первую неделю 2020 года государственные инспекторы по карантину растений Акмолинской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областных территориальных инспекций пресекли 8 попыток незаконного ввоза растительной продукции высокого фитосанитарного риска из Российской Федерации.


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