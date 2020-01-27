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Ставлю задачу по реабилитации 100% женщин, вернувшихся из Сирии - Абаев

В Алматы будет начато строительство нового корпуса Университета "Нур-Мубарак".

Фото : Лада27 января 2020, 11:59

Перед ответственными должностными лицами поставлена задача по полной реабилитации женщин, вернувшихся из зон террористической активности в рамках операции "Жусан", сообщил на заседании коллегии министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев, передает корреспондент zakon.kz.

В сфере религии перед нами стоят следующие задачи. Разработать и принять стратегический документ по развитию религиозной сферы на среднесрочную перспективу, — сказал министр.

Он напомнил, что в этом году завершается срок реализации Концепции государственной политики в религиозной сфере на 2017-2020 годы.

Перед курирующим вице-министром ставлю задачу по реабилитации 100% женщин, вернувшихся из зон террористической активности в рамках операции "Жусан". Это означает не только психо-эмоциональную адаптацию, но и социальную, — сообщил Абаев.

Также, по его словам, в этом году в сфере религии планируется провести ряд мероприятий.

В текущем году необходимо провести форум религиоведов и XIX секретариат съезда лидеров мировых и традиционных религий. Четвертое. Начать строительство нового корпуса Университета "Нур-Мубарак" в городе Алматы, — отметил глава МИОР.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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