Авиакомпания "Скат" отменила рейсы на Хайнань
Рейсы Санья - Нур-Султан и Хайкоу - Алматы будут выполнены по расписанию.
Фото : РИА Новости27 января 2020, 12:21
В связи с нестабильной ситуацией в сфере здравоохранения, было принято решение об отмене ряда рейсов, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании "Скат".
Отменены следующие рейсы:
27 января 2020 Нур-Султан - Санья
27 января 2020 Алматы - Хайкоу
30 января 2020 Алматы - Хайкоу.
Рейсы Санья - Нур-Султан и Хайкоу - Алматы будут выполнены по расписанию.
По всем вопросам необходимо обращаться к турагентствам, у которых приобретался пакет.
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