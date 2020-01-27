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Авиакомпания "Скат" отменила рейсы на Хайнань

Рейсы Санья - Нур-Султан и Хайкоу - Алматы будут выполнены по расписанию.

Фото : РИА Новости27 января 2020, 12:21

В связи с нестабильной ситуацией в сфере здравоохранения, было принято решение об отмене ряда рейсов, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании "Скат".

Отменены следующие рейсы:

27 января 2020 Нур-Султан - Санья

27 января 2020 Алматы - Хайкоу

30 января 2020 Алматы - Хайкоу.

Рейсы Санья - Нур-Султан и Хайкоу - Алматы будут выполнены по расписанию.

По всем вопросам необходимо обращаться к турагентствам, у которых приобретался пакет.


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