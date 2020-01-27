Также на заседании коллегии ведомства отметили, что данные об уровне безработной молодежи не всегда показывают полную картину происходящего.

Треть казахстанской молодежи не уверена в будущем, сообщил на заседании коллегии исполнительный директор Ассоциации стипендиатов "Болашак", член общественного совета министерства информации и общественного развития Лаура Демесинова, передает корреспондент zakon.kz.

Сегодня, согласно социсследования, около трети тех, кто является нашей надеждой и главной силы страны - молодежи - заявили, что они не уверены в будущем и не чувствуют, то их творческая сторона и реализация будут исполнен в нынешней экономической среде, что безусловно в будущем повлияет на уровень безработицы, — сообщила Демесинова.

Также, по ее словам, с учетом всех действующих в стране программ к концу третьего квартала прошлого года в стране насчитывалось около 85 тыс молодых безработных.

С учетом всех действующих программ по трудоустройству в концу третьего квартала 2019 года около 85 тысяч человек составили безработную молодежь, а уровень безработной молодежи составил 3,8 %. Это только зарегистрированные безработные, то есть данная информация не показывает полную картину, — добавила член общественного совета.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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