Рекламу алкоголя могут разрешить казахстанским СМИ

Такие меры предусмотрены в рамках плана развития сферы информации на 2020-2023 годы.

Разработан законопроект, который позволит казахстанским средствам массовой информации публиковать рекламу слабоалкогольной продукции отечественного производства, сообщил на заседании коллегии министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент zakon.kz.

В ходе коллегии министр сказал, что перед ведомством поставлена задача принять национальной план развития сферы информации на 2020-2023 годы.

- В прошлом году министерством был разработан законопроект, направленный на совершенство законодательства в области СМИ, а также доступа к информации. Он предусматривается широкий спектр мер. Можно отдельно выделить внедрение НДС по нулевой ставке для печатных изданий, снятие запрета на рекламу товарного знака и названий слабоалкогольной продукции, произведенной на территории Казахстана. Все эти мероприятия мы ведем, но они достаточно сложно идут. Надо это признать, - сообщил Абаев.

27 сентября 2019 года на заседании общественного совета в сфере информации и общественного развития глава департамента госполитики в области СМИ МИОР РК Бахнияз Карашина сообщала, что в Казахстане предлагают снять запрет на рекламу алкогольных напитков, произведенных на территории страны, в средствах массовой информации.

- Мы изучили все моменты соблюдения этой грани и баланса по ненанесению вреда по формированию здорового образа жизни. В этой связи в рамках поправок в закон о рекламе предусматривается ряд ограничений и условий для рекламы таких напитков, - отмечала глава департамента.

По ее словам, согласно законопроекту, для печатных изданий реклама не должна размещаться на первой и последней полосах газет и обложек журналов, а для телеканалов такая реклама будет разрешена с 22 часов вечера до 6 утра местного времени.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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