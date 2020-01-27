В Алматы изменились тарифы на холодную воду и канализацию

Новые тарифы начнут действовать с 1-го февраля.

Тариф на холодную воду снижен до 48 тенге за 1 кубический метр. Тариф на канализацию составит 25,89 тенге за 1 кубический метр, передает inAlmaty.kz.

В коммунальном предприятии "Алматы Су" сообщили о новых тарифах на услуги холодного водоснабжения и канализации, которые начнут действовать с 1-го февраля.

Для жителей города цена за холодную воду составит 48 тенге за 1 кубический метр. Цена за канализацию - 25,89 тенге за 1 кубический метр. Для юрлиц и ИП тариф за воду будет 161,31 тенге за 1 кубический метр, а за канализацию - 71,69 тенге за 1 кубический метр.

В отдельную группу выделили теплоснабжающие организации и локальных поставщиков регулируемых услуг водоснабжения и водоотведения. Для них тарифы составят 59,38 тенге за 1 кубический метр на воду и 35,49 тенге за 1 кубический метр на канализацию.

Новые тарифы утверждены на 5 лет и останутся без изменений до 2025 года.

Тарифы на холодную воду и канализацию в Алматы одни из самых низких по стране и не менялись в сторону повышения в течении 5 лет с января 2014-го года. Доля холодной воды и канализации в структуре коммунальных платежей не превышает 4-5%.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!