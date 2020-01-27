Имущество Тохтара Тулешова выставят на аукцион

Стартовая цена лота - 1,2 млрд тенге.

В Шымкенте на торги выставлено имущество пивного короля, передает zakon.kz со ссылкой на "Отырар".

Помимо склада, заброшенного дома и особняка на продажу выставлен и Дворец "Фосфорник" с прилегающей территорией в 5 с небольшим гектаров. Стартовая цена лота, в котором объединены все четыре объекта недвижимости — 1,2 млрд тенге.

Аукцион назначен на 6 февраля 2020 года и пройдет по методу повышения цены.

При этом в сопроводительных документах к выставленным на торги объектам указывается, что только Дворец "Фосфорник" был оценен в 1 млрд 66 млн тенге, правда, состояние его "неудовлетворительное".

Внутри здания имеются последствия бывших пожаров, нет окон и дверей и полностью отсутствуют батареи отопления, нет сантехники. В общем за несколько лет полного запустения ДК представляет собой жалкое зрелище.

Тохтар Тулешов был задержан 30 января 2016 года в ходе спецоперации в Шымкенте. По данным КНБ, он вынашивал план по насильственному свержению власти в Казахстане. В ноябре 2016 года Тулешов был приговорен к 21 году лишения свободы.

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