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Женщина травила клопов, а погиб ребенок

Ее посадили на два года.

Фото : nasekomyh.net27 января 2020, 16:06

В Актау на два года осудили женщину, по чьей вине погиб ребенок, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда Мангистауской области.

Актауским городским судом рассмотрено уголовное дело по ст. 304 ч. 2 УК РК в отношении жительницы города. Она купила на рынке индийский препарат "Квикфос", предназначенный для истребления насекомых вне жилых домов, разложила таблетки по комнатам в своей квартире и ушла. В итоге смертельное отравление получил соседский мальчик.

В суде было установлено, что подсудимая Н. использовала этот препарат в своей квартире для уничтожения клопов, не предупредив соседей. Она в каждой комнате использовала 4-5 таблеток вышеуказанного препарата, при этом закрыла скотчем всю вентиляцию. В результате несовершеннолетний потерпевший Ж., живший по соседству, с отравлением поступил в Мангистаускую областную больницу, где не приходя в сознание скончался в реанимационном отделении, - сообщили в суде.

Приговором Актауского городского суда подсудимая признана виновной по ч. 2 ст. 304 УК и ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении минимальной безопасности.

Приговор вступил в законную силу.


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