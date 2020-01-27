В Мексике пропала актриса Наталья Андрейченко

Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось - PR-директор.

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко пропала в Мексике, сообщает zakon.kz.

Об этом на ее странице в Instagram рассказал PR-директор актрисы Ян Трунцев.

По его словам, она не выходит на связь уже более суток.

ВНИМАНИЕ!!! Огромная просьба всех, кто располагает любой информацией о местонахождении Натальи Андрейченко сообщить по телефону +7 (985) 843-32-97!!! Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон... (в последнии дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того, как она села в машину, больше не выходила на связь... Ехать ей около часа за рулем. Благодарю Марэт за оперативную связь со мной. Я лично звоню и пишу Наталье, звонки не проходят ни на русский номер, ни на американский. На данный момент мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось. Как только будут новости, мы обязательно вам сообщим, - написал он.

Наталья Эдуардовна Андрейченко (род. 3 мая 1956, Москва) — советская, американская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР (1984). Наиболее известна по ролям в фильмах "Сибириада" (1978), "Военно-полевой роман" (1983) и "Мэри Поппинс, до свидания" (1983).

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