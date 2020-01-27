В Афганистане разбился пассажирский самолет

На место ЧП направляется группа специалистов для расследования.

Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение на востоке Афганистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал 1TV.

Представитель губернатора Газни Ариф Нури уточнил, что ЧП произошло в районе Дех Як провинции Газни. По его словам, на место ЧП направляется группа специалистов для расследования.

На борту находились 83 человека.

В материале Tolo News говорится, что эта местность находится под контролем "Талибана". Источник добавил, что на место выехали "специальные силы".

Тип разбившегося самолета пока неизвестен, по данным на август 2019 года в состав флота Ariana Afghan Airlines входило два Airbus A310-300 и два Boeing 737.

Ariana Afghan Airlines — национальная авиакомпания Афганистана с офисом в Кабуле. Находится в списке перевозчиков, которые запрещены в Евросоюзе.

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