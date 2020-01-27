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В Афганистане разбился пассажирский самолет

На место ЧП направляется группа специалистов для расследования.

Фото : Хабар 2427 января 2020, 16:09

Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение на востоке Афганистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал 1TV.

Представитель губернатора Газни Ариф Нури уточнил, что ЧП произошло в районе Дех Як провинции Газни. По его словам, на место ЧП направляется группа специалистов для расследования.

На борту находились 83 человека.

В материале Tolo News говорится, что эта местность находится под контролем "Талибана". Источник добавил, что на место выехали "специальные силы".

Тип разбившегося самолета пока неизвестен, по данным на август 2019 года в состав флота Ariana Afghan Airlines входило два Airbus A310-300 и два Boeing 737.

Ariana Afghan Airlines — национальная авиакомпания Афганистана с офисом в Кабуле. Находится в списке перевозчиков, которые запрещены в Евросоюзе.


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