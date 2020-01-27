Специальные госномера будут у авто, ввезенных из ЕАЭС в РК

Кроме того, в техпаспорте будет указана дата действия до 1 марта 2021 года.

Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев сообщил, что для автомобилей, ввозимых из стран Евразийского экономического союза, в том числе из Армении и Кыргызстана будут применять отдельный временный госномер, передает корреспондент zakon.kz.

На брифинге Кожаев рассказал алгоритм действий, что делать владельцам таких авто. По его словам, для регистрации необходимо предоставить в спецЦОН ряд документов. Это удостоверение личности, прежние государственные или транзитные номерные знаки, свидетельство о регистрации, документы подтверждающие право собственности, а также квитанцию об оплате за первичную регистрацию и пошлину за изготовление госномера и пошлину за изготовление техпаспорта.

Условия вполне простые, у граждан появилась возможность легализовать данные автомобили, а также уплатить утилизационный сбор и таможенные пошлины с отсрочкой в течение года. На эти автомобили будут присваиваться госномера специальной серии и вида, а в техпаспорт будет вноситься соответствующая отметка об условиях регистрации данного транспорта, - сказал он.

При этом замглавы ведомства продемонстрировал образец таких госномеров.

МВД выпущен как образец номера на желтом фоне. Цифра 18. Такой номер будет присваиваться на эти машины. Кроме того, в техпаспорте будет указана дата действия до 1 марта 2021 года, - пояснил вице-министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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