Как казахстанцы спасают друг друга от метелей

Спасатели в очередной раз просят жителей не выходить из дома без острой необходимости и, тем более, не выезжать на трассы.

Погода продолжает испытывать казахстанцев на прочность. В столице и ближайших областях за последние пять дней выпало осадков в три раза больше нормы. Сильнейшие бураны парализовали движение сразу в девяти областях, из снежных заносов только за последние сутки удалось эвакуировать больше 750 человек, но ко многим спасатели так и не смогли добраться. Об этом сообщает Первый канал Евразия, передает zakon.kz.

Запечатанными оказались не только люди в своих домах, но и те, кто рискнул выехать на автомобиле за город. После десятка часов ожидания в сугробах сотни человек эвакуировали с трассы "Нур-Султан-Щучинск". Ночью бригады спасателей отвезли их в ближайший населенный пункт, город Акколь, и разместили в районном Доме культуры. Среди пострадавших были и граждане других стран, пересекавших нашу страну транзитом.

Погода выдалась ужасная. Хорошо, что спасли МЧС-ники. Сейчас едем в город Акколь в пункт обогрева, - сказал гражданин Украины Михаил Иванов. Где-то больше 30 человек в одном автобусе, там женщины, дети, старики еще, все замерзли. Сейчас нормально, - сказал гражданин Узбекистана Зиядулла Хасанов. Уже второй день на трассе мы остались, спасибо вам, что приняли нас сюда в гости. Чаем всех напоили, за это спасибо вам большое! - сказал гражданин Узбекистана Шахруз Мусаев.

Вызволить той ночью из снежного плена спасателям удалось не всех. Некоторые были вынуждены ночевать в машинах посреди обездвиженных трасс.

А на трассе "Нур-Султан–Павлодар" из-за плохой видимости и сугробов двое суток ждут подмогу свыше 100 машин – как большегрузов, так и легковых.

Пробиться к ожидающим сквозь буран спасатели пытались и вчера, и сегодня, но добраться так и не смогли. На помощь выехали бригады военных. Добраться до колонны застрявших машин они, правда, смогли только к вечеру.

В Экибастузе порывистым ветром разрушило крышу, и повредило стоящие рядом авто.

В Карагандинской и Актюбинской областях непогода также парализовала движение, и стала причиной десятков ДТП.

В столице создали оперативный штаб, куда стекается информация о ситуации со всех областей. "Горячая линия" и люди работают здесь круглосуточно. Звонки поступают нон-стоп. А спасатели в нерабочее время организуют волонтерские отряды и выходят вручную откапывать замерзающих в машинах людей.

С 1 ночи до 12 дня нами с волонтерами на шести полноприводных машинах были проведены аварийно-спасательные работы. За этот период нами было вызволено из заносов свыше 100 машин, спасены около 130 человек, из них две роженицы, два ребенка с высокой температурой, - сказал офицер управления гражданской обороны ДЧС города Бауржан Ахметалин.

В снежном плену сейчас более пяти тысяч километров – это свыше 20% всех дорог страны. Наиболее сложная ситуация в пристоличных областях. И, несмотря на круглосуточную работу спасателей, по прогнозу в ближайшие сутки ситуация не улучшится.

Мы ожидаем, что еще в течение суток на территории Акмолинской области и города Нур-Султан будет ветер с усилением до 20-23 м/с, потом идет у нас кратковременное понижение температуры, особенно в ночное время температура воздуха может достигнуть до -26-30 градусов. С учетом ветра оно будет намного холоднее, - сказал председатель КЧС Юрий Ильин.

В столице из-за сильного порывистого ветра, снегопада и плохой видимости объявили режим чрезвычайной ситуации. Закрыты не только дороги, но и воздушная гавань. Задержано 30 рейсов, и еще 21 вылет вообще отменили.

Не работали все школы Нур-Султана и колледжи. Работодателям посоветовали сократить трудовой день, а тем, кто так и не смог добраться до офисов, стоит обратиться в Казгидромет.

У Казгидромета есть такая функция, что они могут выдавать справки гражданам о том, что погодные условия были усложненными, для предоставления работодателю, - сообщил начальник ДЧС города Бауыржан Сыздыков.

За последние пять дней в столице и соседних областях выпало осадков в три раза больше нормы. Коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы, но поспеть за природой все же не могут. На дорогах города вызволять машины из заносов помогают прохожие и стражи порядка.

Спасать от снега приходится не только людей. В плену оказалась электроподстанция, питающая пригород столицы. Люди, в домах которых от света зависит и отопление, и работа всех приборов, из-за отсутствия электричества оказались на грани замерзания.

Акимат вместе с энергокомпанией сейчас занимается вопросом восстановления электроснабжения. Соответственно, самое главное - это обеспечение проезда транспортных средств. В случае необходимости уже проводили экстренную эвакуацию больных, в том числе беременных, их вывозили в роддома Нур-Султана, - сообщил Юрий Ильин.

Всего за последние сутки спасено более 750 человек, из них 82 ребенка. Помощь оказали свыше 1 тысячи 300 автомобилям, и еще более 500 машин пока остаются на занесенных участках дорог. А спасатели в очередной раз просят жителей не выходить из дома без острой необходимости и, тем более, не выезжать на трассы.

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