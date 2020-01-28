Названы сроки начала регистрации авто из стран ЕАЭС

С целью недопущения неразберих в ведомстве проведут подготовительную работу для предоставления возможности легализовать свой транспорт.

Заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов рассказал, с какого периода предполагается начать регистрацию авто, ввезенных из стран ЕАЭС, передает корреспондент zakon.kz.

Чтобы не допустить дезинформации граждан и неразберих в ЦОНах, мы проводим подготовительную работу. Максимально длительное время мы будем проводить такую регистрацию, чтобы граждане могли легализовать свой транспорт. С февраля месяца ориентировочно регистрация начнется и до марта 2021 года будет длиться для граждан период для уплаты и сбора, — сообщил в кулуарах правительства Тусупов.

Он напомнил, что в ведомстве принято решение дать необходимое время казахстанцам собрать все документы и предоставить их для легализации купленного авто.

По его словам, на данный момент акция по регистрации еще не начиналась, так как отрабатывается механизм подачи документов для легализации машин.

Сейчас с заинтересованными госорганами отрабатываем вопрос размещения в ЦОНах специалистов для консультации гражданам. Что касается регистрации транспортных средств, то на самом деле мы за последние 2-3 года мы регистрируем порядка 40 тыс. транспортных средств из стран ЕАЭС, они все проходят регистрацию и никаких проблем нет по части представления документов и уплаты сборов. Суммы установлены налоговым законодательством, они едины для всех. Необходимо заплатить порядка 10 тыс. тенге за госномер и техпаспорт, а также от 600 тыс. до чуть более миллиона тенге в зависимости от года выпуска транспортного средства сбор за первичную регистрацию, — объяснил замглавы адмполиции.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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