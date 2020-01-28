На режим ЧС в Нур-Султане выделено 200 млн тенге

Техники не хватает в городе.

Более 2 тыс. человек спасли за трое суток из снежных заносов в Казахстане, сообщил в кулуарах правительства и.о. председателя Комитета по ЧС МВД РК Марат Кульдиков, передает корреспондент zakon.kz.

С 24 по 27 января спасено и эвакуировано из снежных заносов более 2000 человек. Также вызволены более 2000 единиц техники, — сообщил Кульдиков.

Сложные метеоусловия, по его словам, происходили в Нур-Султане , Акмолинской и Карагандинской областях. Отдельные участки дорог перекрывались в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областей.

По пунктам обогрева. Вчера с 3 ночи была колонна, которая стояла между Нур-Султаном и Щучинском. Их эвакуировали в Акколь, а это 140 единиц техники и 382 человека. Сейчас люди находятся во Дворце культуры и местном колледже. Людям дали места, где можно было отдохнуть и и накормили, — сказал замглавы КЧС.

Согласно информации ведомства, было задействовано более 1230 единиц спасателей и 665 единиц спецтехники.

В целом, в связи с ухудшением погодных условий на сегодняшний день 106 раз закрывались дороги республиканского и областного значений, было объявлено 93 штормовых предупреждений по 10 регионам страны.

По республике создано 10 оперативных штабов в девяти регионах страны. Проблемы по проезду остаются по направлению Павлодарской области и Щучинска.

Как вы видите, техники не хватает в Нур-Султане. На режим чрезвычайной ситуации в Нур-Султане выделено 200 миллионов тенге. Туда входит не только техника, туда входят палатки, для создания пунктов обогрева, - объяснил исполняющий обязанности главы КЧС.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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