Назван главный источник загрязнения воздуха Алматы

Основным источником загрязнения является автотранспорт.

Руководитель Департамента контроля качества услуг и безопасности товаров Алматы Айзат Молдагасимова озвучила данные мониторинга алматинского воздуха, передает zakon.kz.

За 2019 год на санитарно-химические показатели исследовано всего 10 290 проб атмосферного воздуха, из них в 25,8% установлено превышение ПДК вредных веществ, в том числе, превышение на автомагистралях установлено в 34,5% замеров, на селитебной территории в зоне влияния промпредприятий – 0,5%.

Превышения на автомагистралях были обнаружены во всех районах, за исключением Медеуского, по следующим ингредиентам: свинец в 1,2-2,2 раза, азота диоксид 1,1-2,5 раза; сернистый ангидрид 1,0-1,2 раза; углеводороды 1,0-1,6 раза; оксид углерода 1,0-1,6 раза, сажа в 1,0-1,1 раза, оксид азота в 1,2-1,6 раза. Причем превышение ПДК по свинцу были обнаружены в 100% исследованных проб Алмалинского (4/4), Жетысуского (12/12) и Наурызбайского (8/8) районов. Таким образом, на основании результатов мониторинга воздушной среды города, основным источником загрязнения является автотранспорт, - сказала Айзат Молдагасимова.

Следует отметить, что в настоящее время государственный контроль за качеством бензина практически не осуществляется. Вместе с тем, именно от качества бензина зависит содержание вредных веществ в выхлопных газах автотранспорта.

Для решения данной проблемы на базе Департамента под председательством природоохранного прокурора проведены первоочередные мероприятия по улучшению ситуации.

Выделены из бюджета средств для закупа услуг по отбору и исследованию проб автомоторного топлива. Также выделены средства закупа портативных (переносных) приборов для контроля содержания токсичных веществ в отработанных газах автомобилей. С нашей стороны уже начат мониторинг заболеваемости населения, проживающего вблизи крупных автомагистралей. Результаты мониторинга лягут в основу Плана мер по улучшению состояния воздушного бассейна города, - заключила Молдагасимова.

Также по Алматы на контроле состоит 178 источников питьевого водоснабжения. По данным ведомства, из них 43 частных объекта питьевого водоснабжения не отвечают требованиям санитарных правил, в т.ч. 13 объектов без правообладателей, при этом на водозаборах отсутствуют зоны санитарной охраны первого пояса строгого режима, на фильтровальной станции фильтры не работают, требуется их замена, вода населению подается без предварительной очистки, отсутствует автоматизированные установки хлорирования воды.

Альберт Ахметов

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