Разработана вакцина от коронавируса

В создании вакцины также участвовали исследователи из материковой части Китая и США.

Ученые из Гонконга разработали вакцину от коронавируса, передает Lenta.ru.

Мы уже произвели вакцину, но тестирование на животных займет много времени, - сказал эксперт по инфекционным заболеваниям профессор Юэн Квок-Юнг.

Он уточнил, что испытания на животных продлятся несколько месяцев, а на людях - год. Точные сроки он называть не стал.

В создании вакцины также участвовали исследователи из материковой части Китая и США.

26 января сообщалось о начале разработки вакцины от коронавируса в КНР. Ученые выделили вирус, идет выборка штамма. Глава центра по контролю заболеваний Ху Вэньбо (Xu Wenbo) рассказала, что специалисты отбирают лекарственные вещества, способные эффективно противодействовать пневмонии.

Ранее в январе были названы сроки создания вакцины против китайского вируса в России. Заместитель директора Центра стратегического планирования Минздрава Герман Шипулин заявил, что полный цикл создания вакцины займет минимум полгода, разработка самого препарата - до трех месяцев.

Известно, что вирус передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомление и кашель с небольшой мокротой. Большинство заразившихся новым коронавирусом зарегистрированы в китайском городе Ухань. Несколько случаев зафиксированы за пределами Китая - в Японии, Южной Корее, Таиланде, США и других странах.

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