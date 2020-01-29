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Лжеполицейские требовали деньги за освобождение от уголовной ответственности 

По данному факту проводится досудебное расследование

Фото : Казахстан - utro.news29 января 2020, 12:19

В Шахтинске полицейские задержали двоих "лжеполицейских", сообщает zakon.kz.

21 января в Управления собственной безопасности Департамента полиции области обратился 36-летний житель Шахтинска о том, что двое сотрудников полиции требует денежные средства в сумме 1000 долларов США за увод от уголовной ответственности.

По данному факту 27 января 2020 года в Шахтинске сотрудниками Управления собственной безопасности ДП Карагандинской области в ходе проведения следственных действий, непосредственно после получения лично от заявителя части требуемой суммы в размере 100 000 тенге за якобы увод от уголовной ответственности по факту незаконного хранения наркотических средств были задержаны двое местных жителей, в возрасте 22-24 лет, которые ранее представились "сотрудниками полиции", - говорится в сообщении ДП Карагандинской области.

В ходе осмотра у задержанных было обнаружено и изъято служебное удостоверение на имя одного из них, внешнее похожее на служебное удостоверение сотрудника ОВД. Хотя, фактически задержанные какого-либо отношения к органам внутренних дел области не имели и являлись безработными.

По данному факту проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято соответствующее процессуальное решение.


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