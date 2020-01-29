Аэропорту Актобе просят дать "открытое небо"

Режим "открытого неба" позволит иностранным авиаперевозчикам осуществлять международные пассажирские и грузовые перевозки с посадкой в Казахстане.

На пленарном заседании в Мажилисе Парламента РК под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутат Дания Еспаева заявила о необходимости включить АО "Международный аэропорт Актобе" в список аэропортов с режимом "открытого неба", передает корреспондент zakon.kz.

Обращаясь с депутатским запросом к премьер-министру страны Еспаева напомнила, что осенью прошлого года Президент заявил о необходимости внедрения режима "открытого неба" в аэропортах Казахстана. Режим "открытого неба" предусматривает снятие ограничений по количеству рейсов и предоставляет иностранным авиакомпаниям пятую степень "свободы воздуха". Пятая степень свободы подразумевает полеты иностранных авиакомпаний через Казахстан в третьи страны, что позволит увеличить транзитный пассажиропоток через отечественные аэропорты.

С 1 ноября 2019 года режим "открытого неба" введен для иностранных авиаперевозчиков в 11-ти аэропортах страны: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Караганды, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск и Семей. Вопрос необходимости введения аэропорта Актобе в режим "открытого неба" озвучивался избирателями и в ходе выездов в регионы. Учитывая, что международный аэропорт Актобе - это воздушные ворота западного Казахстана, расположенные в промышленном регионе страны, бурное развитие которого связано с реализацией масштабных проектов, фракция "Ак жол" просит рассмотреть возможность его включения в режим "открытого неба", - сказала парламентарий.

Она добавила, что аэропорт занимает выгодное географическое положение, расположен на пересечении крупных международных аэронавигационных трасс, связывающих Западную Европу с Центральной и Юго-Восточной Азией, его техническое оснащение и взлетно-посадочная полоса позволяют принимать все типы воздушных судов.

Президент в Послании народу выразил недовольство тем, что билеты основного авиаперевозчика Казахстана "Эйр Астаны" иногда на 30% дороже, чем в Европе, а 8 октября заявил, что: "Нечего потакать одной компании. Пусть она даже самая известная и самая фаворитная" и поручил правительству открывать небо для новых рейсов. Мы согласны с тем, что необоснованное завышение цен на авиабилеты прямо связано с монопольным положением одной авиакомпании. А режим "открытого неба" позволит иностранным авиаперевозчикам осуществлять международные пассажирские и грузовые перевозки с посадкой в Казахстане, а также между городами внутри страны, - полагает депутат.

Еспаева считает, что критика главы государства обоснована, так как постоянное увеличение стоимости авиабилетов казахстанских авиаперевозчиков уже давно вызывают нарекания со стороны населения страны.

Введение дополнительного аэропорта со статусом "открытого неба" приведет к снижению стоимости билетов и доступности авиаперелетов для населения за счет конкуренции. Кроме того, это будет способствовать росту туристического бизнеса в стране, прямую выгоду от которого получат все граждане Казахстана. На последнем расширенном заседании Правительства, Президент вновь подчеркнул: цитирую "Здесь хотел бы поднять вопрос об открытии неба для основных перевозчиков. Это важная тема, следует ее активно продолжать. Этому вопросу я придаю очень важное значение, поскольку речь идет об инвестиционной привлекательности нашего государства и, в целом, об открытости Казахстана внешнему миру". На основании вышеизложенного, уважаемый Аскар Узакпаевич, просим Вас рассмотреть возможность включения АО "Международный аэропорт Актобе" в список аэропортов с режимом "открытого неба", - заключила она.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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