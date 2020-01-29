В Алматы у КамАЗа разнесло кабину после столкновения с бетономешалкой

На место вызвали скорую. Медики осмотрели водителя КамАЗа, помощь ему не потребовалась.

ДТП с участием КамАЗа и бетономешалки произошло в Алматы, передает zakon.kz.

Авария случилась в районе развязки по пр. Раймыбека, не доезжая Калкамана.

Бетономешалка Mercedes спускалась с "подковы" развязки, и водителю нужно было свернуть вправо на прилегающую территорию. Из-за габаритов водитель взял левее, чтобы потом вписаться в поворот со второй полосы. Двигавшийся следом водитель КамАЗа-длинномера видел, что бетономешалка поехала влево, но не ожидал, что затем она сразу станет поворачивать направо. Поэтому он резко нажал на тормоз и вывернул руль влево. Этим он спас себе жизнь. Так как столкновения избежать не удалось. Он на полном ходу врезался в заднюю часть бетономешалки, кабину после этого буквально разнесло. Но водитель не пострадал.

На место вызвали скорую. Медики осмотрели водителя КамАЗа, помощь ему не потребовалась.

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