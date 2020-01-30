"Сразу с борта будем вывозить автобусом" - столица готовится встречать рейс из Уханя

Санитарно-карантинный пункт лично посетил главный врач страны.

Международный аэропорт столицы готовится встречать рейс из Уханя, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Вакцину от смертельного коронавируса разработали ученые из Гонконга! Правда, ее испытания будут длиться около года. На подмогу китайским ученым выедут международные эксперты Всемирной организации здравоохранения. А пока инфекция расширяет свою географию. Первый случай болезни зафиксировали уже в Объединенных Арабских Эмиратах. Казахстанские депутаты предлагают приостановить товарооборот с Китаем. Как в столице готовятся встречать рейс из зоны вспышки болезни, знает моя коллега Мария Парфенова.

Международный аэропорт столицы. Контроль здесь теперь особый. Санитарно-карантинный пункт лично посетил главный врач страны Елжан Биртанов. Скоро в столицу прибудет 1-й рейс с казахстанскими студентами из китайского Уханя, и к этой встрече аэропорт и врачи готовятся основательно. Ведь главное, не дать хвори попасть в страну.

По Уханю – отдельный выход, вход, большой зал на 300 человек. Сразу с борта автобусом будем вывозить. Со штампами, паспортами, это все мы решим, на борт будет подниматься погранслужба и сразу на борту будут разграничивать пассажиров, рассказал Биртанов.

Из Китая в Казахстан после 6 января прибыло более 12 тысяч наших граждан. На наличие коронавируса проверили больше половины из них. Медики продолжают обзванивать людей, чтобы каждого вернувшегося из Поднебесной поставить на учет. Госпитализировали и изолировали в отдельные боксы 35 человек, у 27 из них подтвердились сезонные заболевания.

У оставшихся 8, и у всех остальных госпитализированных мы берем и отправляем пробы для дополнительного тест-контроля в Национальный научный центр особо опасных инфекций. О слухах в городе Кызылорде: пациент поступил с температурой и головной болью, при опросе выяснилось, что после умывания он уснул в вагоне с приоткрытым окном. Поскольку он вернулся с острова Хайнань, он госпитализирован в отдельный бокс. Пациент не предъявляет жалоб. Вся необходимая диагностика проводится, - заявил главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин.

Решено приостановить пассажирские автобусные маршруты между Казахстаном и Китаем с сегодняшнего дня. С 1 февраля - железнодорожное сообщение с Поднебесной, также отменены международные мероприятия, и приостановлена выдача виз гражданам Китая.

С 3 февраля приостанавливаются авиарейсы между РК и КНР. На сегодняшний день осуществляется 23 авиарейса между городами Нур-Султан, Алматы, Пекин, Урумчи, Сания, Хайкоу, Сиянь, соответственно, всем пассажирам, которые приоборели билеты на эти рейсы, будут приняты меры, возмещена полная стоимость билетов по тем, которые после этой даты, - сообщил председатель комитета гражданской авиации МИИР РК Талгат Ластаев.

Ситуация в обществе обрастает слухами, считают депутаты. Народные избранники предлагают эвакуировать наших соотечественников, находящихся не только в Ухане, но и в других городах соседнего Китая, охваченных инфекцией. А Министерствам образования обеих стран предоставить каникулы нашим студентам на время, пока угроза заражения не сойдет "на нет".

11-миллионный Ухань словно вымер. Для пациентов в ускоренном режиме здесь строят 2 крупные специализированные больницы. Мэр города Чжоу Сяньван признал, что информацию о коронавирусе не обнародовали вовремя, и в знак признания вины перед жителями решил освободить свое кресло. По словам чиновника, такой крупный город в истории человечества изолировали впервые. В очередях за медицинскими масками выстраиваются толпы по всей стране.

Я отпросился с работы, приехал за маской на автобусе. Но я не думаю, что стоять в такой очереди безопасно. Много народу, и есть риск заразиться, но у людей нет другого выхода, прокомментировал житель города Шанхай Жанг Дахуа.

В эпицентр распространения нового типа коронавируса направили около 6 тысяч медиков из разных уголков Китая. Задача одна – остановить распространение недуга. В США, чтобы минимизировать контакт персонала с больными, наблюдают за пациентами с помощью робота. По последним данным, число заболевших достигло почти 6 тысяч человек, 132 спасти не удалось, в их числе и китайский доктор. 103 заразившихся прошли курс лечения и уже выписаны домой.

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