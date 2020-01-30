Празднование 1150-летия Абу Насра аль-Фараби стартовало в Алматы

Юбилейный Год Аль-Фараби, который широко отмечается в международном масштабе под эгидой ЮНЕСКО, собрал гостей из более 40 стран мира.

29 января 2019 года в Казахском национальном университете (КазНУ) имени Аль-Фараби в Алматы состоялась официальная церемония начала празднования 1150-летия Абу Насра аль-Фараби. Юбилейный Год Аль-Фараби, который широко отмечается в международном масштабе под эгидой ЮНЕСКО, собрал гостей из более 40 стран мира, сообщает корреспондент zakon.kz.

Официальная церемония открытия юбилейного года состоялась во дворце студентов КазНУ. В торжественном мероприятии приняли участие Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, государственные и общественные деятели, представители ООН и ЮНЕСКО, ОИС, ТЮРКСОЙ и других международных организаций, дипломатических миссий в Казахстане, ректоры вузов, руководители научных центров и НИИ, известные зарубежные и отечественные ученые-фарабиеведы.

Фото пресс-службы акима г.Алматы

Перед началом торжественного собрания, его участники возложили цветы к памятнику Абу Насра аль-Фараби на главной университетской площади и приняли участие торжественной церемонии открытия Библиотеки-Центра Аль-Фараби, где они ознакомились с экспозициями музея, посвященного великому мыслителю Востока. Также они посетили выставку его трудов, отечественных и зарубежных изданий о нем, залы Первого Президента Казахстана, Абая и деятелей движения Алаш, фонд редких и ценных книг, цифровой читальный зал.

Фото пресс-службы акима г.Алматы

Открывая торжественное мероприятие Госсекретарь РК Крымбек Кушербаев подчеркнул, что празднование 1150-летнего юбилея Аль-Фараби придаст мощный импульс изучению и осмыслению наследия великого ученого как у нас в стране, так и за рубежом.

Он отметил, что юбилей великого мыслителя Востока включен в Календарь памятных дат и событий ЮНЕСКО и будет широко отмечен на международных культурных площадках при поддержке ИСЕСКО, ОИС, ТЮРКСОЙ и других организаций.

В рамках юбилея аль-Фараби запланированы научные симпозиумы в Париже, Нур-Султане и Туркестанской области, в которых примут участие ведущие ученые-фарабиеведы из более чем 40 стран мира, будут организованы международные экспедиции, реконструированы исторические культурные объекты, изданы и переведены труды ученого, создан цикл документальных фильмов, откроются центры аль-Фараби за рубежом, – сказал Крымбек Кушербаев.

Фото пресс-службы акима г.Алматы

В своей торжественной речи аким Алматы Бакытжан Сагинтаев также отметил, что 2020 год богат знаменательными датами, важными для истории страны. Прежде всего, это 1150-летний юбилей известного во всем мире ученого Абу Насра аль-Фараби. И неспроста открытие Года великого мыслителя проходит именно в городе Алматы.

Ведь главное учебное заведение страны – Казахский национальный университет имени аль-Фараби и научный центр фундаментальных и системных исследований – Национальная академия наук расположены в нашем городе. В Алматы также свою активную деятельность ведут библиотека и Центр аль-Фараби, открыт Центр исследования наследия аль-Фараби. На основании столь значимых в культурном аспекте событий, позвольте приветствовать вас в нашем замечательном городе и поздравить всех с 1150-летием аль-Фараби!, – сказал аким города.

При этом он почеркнул, что основой любой процветающей нации является ее умение без страха смотреть в лицо будущему, не забывая при этом, оглядываться на прошлое. Осознание своих культурных ценностей и традиций является важным этапом в достижении прогресса. Все крепче вплетаясь в узы современного глобализирующегося мира, необходимым становится понимание огромной роли выдающихся личностей нации в становлении и развитии нашей истории.

Главной причиной сегодняшнего мероприятия является почитание и выражение нашей дани уважения духовному наследию великого мыслителя эпохи средневековья, энциклопедиста и философа Абу Наср аль-Фараби, внесшего неоценимый вклад в развитие мировой науки и цивилизации. Гордостью для нас является осознание того факта, что великий мыслитель – потомок казахской земли. Вклад "второго учителя", а именно так называют Абу Наср аль-Фараби, в мир таких наук как философия, логика, метафизика и естествознание не имеет равных в своей значимости. Идеи философа о "добродетельном городе" актуальны и для современной городской жизни. Разработанный им "идеал города" основан на концепции справедливости, взаимной поддержки горожан и способах, которыми его жители могут достичь всеобщего блага. Конечно, в реалиях современной жизни данная миссия представляется труднодостижимой. Однако она, по крайней мере, способна изменить стремление людей к лучшему и научить их одной из вечных целей человечества – обретению гармонии и счастья, – сказал Бакытжан Сагинтаев.

Он дополнил, что, как и тысячу лет назад перед нами стоят те же самые задачи – создание комфортной среды и улучшение качества жизни жителей города. Все это постарались учесть в Стратегии развития города "Алматы-2050", где определены 7 стратегических ориентиров.

Также аким города почеркнул, что нам предстоит проделать большую работу для изучения наследия аль-Фараби и адаптации его к современности. В связи с чем предложил принять ряд мер.

Изучение наследия аль-Фараби все еще не включено в повестку дня и нам предстоит изучить и сделать многое. Во-первых, нам необходимо собрать и привезти все переведенные труды аль-Фараби на иностранные языки из разных точек мира на свою родину и открыть Центр аль-Фараби. Также необходимо возобновить переводческий процесс трудов аль-Фараби, начавшийся с 1100-летнего юбилея мыслителя в 1975 году. Во-вторых, Алматы – город молодежи. Молодежь – это будущее страны. Именно так и считал мыслитель и в свое время сказал, что "если хочешь узнать будущее страны, покажи мне свою молодежь, и я предскажу твое будущее". Воспитание посредством изучения работ аль-Фараби об интеллектуально-нравственном совершенствовании человека, безусловно, будет способствовать гуманизации общества. В связи с этим объявляем открытый конкурс среди студентов по изучению наследия аль-Фараби на стипендии акима Алматы, – рассказал Бакытжан Сагинтаев. В-третьих, с 2009 года в городе Алматы при поддержке Министерства образования и науки РК проводится "Олимпиада Аль-Фараби". Считаю, что данное состязание как и Жаутыковская олимпиада должна быть международного уровня. В-четвертых, предлагаем разработать интерактивную карту "По следам Аль-Фараби" на основе которой разработать маршрут интерактивного тура. В-пятых, в научную сферу великого мыслителя вошло учение по изучению небесных тел. В целях популяризации наследия аль-Фараби для подростков предлагаю открыть уголок Фараби в обсерватории Алматы, – подытожил Бакытжан Сагинтаев.

Фото пресс-службы акима г.Алматы

Также с торжественной речью выступила директор кластерного бюро ЮНЕСКО по Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану Криста Пиккат. Она отметила, что включение празднования 1150-летнего юбилея в глобальный список памятных дат ЮНЕСКО, связанных с 2020 годом, придает этому событию всемирное значение. И включение празднования соответствует задаче Организации по сближению народов через популяризацию их вклада в развитие мировой культуры, науки и образования.

Жизнь аль-Фараби это пример жизни и стремления к знаниям, пониманию мира и пониманию смысла жизни. На размышлениях и духовных цитатах великого ученого и мудреца можно воспитывать человека как личность и укреплять истинные человеческие ценности. Мудрость великого учителя актуальна и имеет огромный смысл и сегодня. Трактаты ученого требуют определенного уровня понимания, внутренней подготовки и осознанности. И неслучайно один из передовых университетов Казахстана носит имя аль-Фараби. Это очень символично, так как университет в своей деятельности уделяет внимание к проблемам познания, способствует развитию стремления раскрыть возможности и способности человека. Имя ученого накладывает определенный статус на университет, преподавателей и студентов – и поэтому университет был назначен главным исполнителем реализации юбилейных мероприятий, – сказала Криста Пиккат.

Также она отметила, что создание и работа нового Центра аль-Фараби имеет огромное значение для ООН и ЮНЕСКО. Мировоззрение и наследие аль-Фараби созвучно с новой повесткой дня в Области Устойчивого Развития, а также с программами и целями ЮНЕСКО. Вот почему Центр может стать активным партнером ЮНЕСКО в продвижении межкультурного диалога не только в Казахстане, но и в Центральной Азии. Деятельность Центра может помочь ЮНЕСКО продвигать науку среди молодежи, продвигать знания и навыки, необходимые для содействия устойчивому развитию, в том числе продвижения культуры мира и ненасилия, и осознания ценности культурного разнообразия.

По окончании официальной части мероприятия гостям была представлена театральная постановка, повествующая о жизни великого ученого, а также состоялся праздничный концерт с участием звезд казахстанской эстрады.

Владимир Демидов

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