Казахстанским студентам и магистрантам повысили стипендии

В частности, студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования - 26 186 тенге.

Постановлением Правительства РК от 28 января 2020 года внесены изменения в Правила назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в организациях образования, передает zakon.kz.

Так, обучающимся по государственному образовательному заказу размер ежемесячной государственной стипендии устанавливается:

- студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, - 26 186 тенге;

- интернам – 47 431 тенге;

- магистрантам – 66 913 тенге;

- магистрантам, обучающимся в автономной организации образования «Назарбаев Университет», - 125 000 тенге;

- докторантам – 102 498 тенге;

- слушателям резидентуры и магистрантам в области здравоохранения – 76 951 тенге;

- магистрантам Академии правосудия при Верховном суде РК, направленным на обучение из государственных органов, - на уровне должностного оклада по последнему месту работы, но не ниже размера стипендии, установленного для магистрантов, обучающихся по государственному образовательному заказу;

- студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования по рабочим квалификациям, - 21 787 тенге.

При этом государственная стипендия студентов, обучающихся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального (предусматривающие подготовку специалистов среднего звена), послесреднего образования, устанавливается на уровне 80 процентов от размера ежемесячной государственной стипендии студентов организаций образования, реализующих образовательные программы высшего образования.

Постановление вводится в действие с 1 января 2020 года.

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