В Казахстане может увеличиться цена на электричество

Это может произойти из-за повышения цен на уголь.

В Казахстане с начала этого года увеличилась стоимость угля. Во втором квартале может повыситься цена на электричество, передает zakon.kz.

С 1 января повысилась цена на уголь. Генеральный директор акционерного общества "СЕВКАЗЭНЕРГО" Игорь Татаров, рассказал, что теперь за тонну угля компания платит 2389 тенге, хотя в прошлом году за тот же товар платила 2174 тенге. Он отметил , что их поставщиком является ТОО "Богатырь Комир".

Сейчас мы, энергетики Казахстана, получив счета-фактуры, можем идти в министерство энергетики и отдельно в Департамент по регулированию естественных монополий, чтобы показать удорожание по теплу. Тепло для потребителя подорожает где-то на 2 процента, электроэнергия подорожает где-то на 2 процента из-за стоимости угля, - сказал он.

По его словам, если компания-поставщик угля повышает цены, то они ничего не могут сделать.

Мы не можем оспорить, так как у нас нет альтернативы. Если услуги продажи электроэнергии, тепла регулируются государством, то стоимость угля государство не регулирует и получается не совсем логическая цепочка.

Гендиректор отметил, что, наверное, в январе и феврале компания понесет убытки. Затем организации защитят в министерстве энергетики себестоимость. Затем в Казахстане увеличатся цены на электроэнергию.

Это произойдет, скорее всего, в марте. Раз в год в министерстве мы защищаем себестоимость. Обычно это происходит в первом квартале, скорее всего это будет в марте. Все организации приезжают и доказывают свою себестоимость. Потребитель увидит (увеличение цен – ред.) скорее всего во втором квартале.

Редакция zakon.kz направила запрос в угледобывающую компанию "Богатырь Комир" с вопросом, почему повысилась цена на уголь.

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