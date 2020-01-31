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Алик Шпекбаев против "сталинских методов"

Председатель Агентства высказался о том, нужно ли внушать абсолютный страх людям в рамках борьбы с коррупцией.

Фото : qamshy.kz31 января 2020, 10:45

В Нур-Султане проходит расширенное заседание коллегии Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по итогам 2019 года, передает zakon.kz.

Председатель Агентства Алик Шпекбаев высказался о том, нужно ли внушать абсолютный страх людям в рамках борьбы с коррупцией.

Он отметил, что борьба с последствиями коррупции не дала желаемых результатов и привела к абсолютизации карательных мер. Однако, по-прежнему имеют место призывы к возрождению так называемых "сталинских методов".

Весьма показательным в этом отношении является ошибочный тезис, что мы должны вселять страх. "Я ничего так не боюсь, как испуганных людей", – этой цитатой американского поэта Роберта Фроста я бы ответил всем, кто призывает нас к тотальному устрашению. Абсолютно убежден, что добропорядочное и проактивное общество можно сформировать только на основе конструктивного диалога и эффективного партнерства, – сказал Алик Шпекбаев.


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